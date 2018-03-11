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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات من شركات البترول بغارب

الأحد، 11 مارس 2018 10:43 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الكابلات من شركات البترول بغارب سرقة كابلات - أرشيفية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن مباحث قسم شرطة رأس غارب، من القبض على تشكيل عصابى مكون من عاطلين متخصص فى سرقة الكابلات النحاسية والمهمات والأدوات الخاصة بشركات البترول والكابلات النحاسية الخاصة بالعمارات التابعة للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

وكان اللواء حسام كمال مدير أمن البحرالأحمر قد تلقى إخطارا من اللواء عصام العزب مدير كباحث المديرية يفيد تمكن كلا من النقيب أحمد حوام والنقيب أحمد عكاشه ضباط وحدة مباحث قسم رأس غارب، من ضبط كلاً من "محمود. ح" 34 سنة عاطل ومقيم برأس غارب، و"رمضان. ر" 37 سنة عاطل ومقيم بالقاهرة والسابق اتهامه فى قضية سرقة، وذلك عند قيامهم بإخفاء مسروقات بمنطقة 128 بمدينة رأس غارب عند قيامهما بسرقة كابلات نحاسية خاصة بالعمارات "تحت الإنشاء" والتابعة للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، وبحوزتهما سيارتين ربع نقل محمل عليهما كمية من الكابلات النحاسية والأدوات والمهمات الخاصة بشركات البترول والطاقة المتجددة تزن 2 طن تقريباً و2 أسطوانة أكسجين وصاروخ و مبلغ مالى 84000 جنيه و2 سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما كونا تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى سرقة الكابلات النحاسية والمهمات والأدوات الخاصة بشركات البترول والكابلات النحاسية الخاصة بالعمارات التابعة للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب والسيارات المضبوطة لاستخدامها فى نقل المسروقات  والمبلغ المالى حصيلة التصرف فى المسروقات والسلاح الأبيض للدفاع، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم  503/2018 جنح قسم رأس غارب، وجارى العرض على.


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