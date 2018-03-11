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ضبط أدوية متنوعة داخل مخزن غير مرخص بالغردقة و 303 هارب من احكام

الأحد، 11 مارس 2018 11:56 م
ضبط أدوية متنوعة داخل مخزن غير مرخص بالغردقة و 303 هارب من احكام أدوية





البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي من ضبط  10927 قرصا، و 707 عبوة من العقاقير و 1246 علبة فوار داخل مخزن بدون ترخيص وغير مصرح به بالغردقة، وتم ضبط المسئول، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 6 قضايا أخرى متنوعة ما بين عدم كتابة اللغة العربية، و عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة .

ومن جانب أخر، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب "عبدالمنعم. م .م" فى القضية رقم 11447 جنايات قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد  وغرامة 50 ألف جنية .

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ث " فى القضية رقم 2235 جنايات قسم شرطة رأس غارب لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كذلك تم ضبط 48 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي، و 15 محكـوما عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و 140 محكـوما عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و 20 محكـوما عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف، و76 محكوما عليهم في جنح المخالفات، وكان إجمـالي الأحكـام المنفذة 301 حكم .


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