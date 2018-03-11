ضبط أدوية متنوعة داخل مخزن غير مرخص بالغردقة و 303 هارب من احكام







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن ضباط مباحث قسم التموين بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي من ضبط 10927 قرصا، و 707 عبوة من العقاقير و 1246 علبة فوار داخل مخزن بدون ترخيص وغير مصرح به بالغردقة، وتم ضبط المسئول، وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 6 قضايا أخرى متنوعة ما بين عدم كتابة اللغة العربية، و عدم حمل شهادة صحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة .



ومن جانب أخر، تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط المحكوم عليه الهارب "عبدالمنعم. م .م" فى القضية رقم 11447 جنايات قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2017 والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف جنية .



كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب "محمد. ث " فى القضية رقم 2235 جنايات قسم شرطة رأس غارب لسنة 2014 "مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.



كذلك تم ضبط 48 محكـوم عليهـم فــي جنح الحبس الجزئي، و 15 محكـوما عليهـم فــي جنح الحبس المستأنف، و 140 محكـوما عليـهم فــي جنح الغرامات الجزئية، و 20 محكـوما عليهـم فــي جنح الغرامات المستأنف، و76 محكوما عليهم في جنح المخالفات، وكان إجمـالي الأحكـام المنفذة 301 حكم .