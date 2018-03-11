video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ضابط بريطانى تعرض لمادة تستهدف الأعصاب مع الجاسوس الروسى: لست بطلا

الأحد، 11 مارس 2018 06:25 م
ضابط بريطانى تعرض لمادة تستهدف الأعصاب مع الجاسوس الروسى: لست بطلا الجاسوس الروسى السابق





كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

 
قالت صحيفة "الإندبندنت" إن ضابط شرطة بريطانى تعرض لنفس الغاز الذى استخدم فى محاولة لاغتيال جاسوس روسى وابنته فى سالزبيرى ببريطانيا، أوضح أنه لا يعتبر نفسه بطلا وأنه كان يقوم بعمله فقط، رغم أن تعرضه لهذا الغاز تسبب فى إيداعه العناية المركزة. 
 
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، قالت إن الرقيب نيك بيلى "مريض للغاية" لكنه تمكن من التحدث، موضحة أن تشخيصه على المدى الطويل ليس واضحا.
 
وكان بيلى الذى انضم إلى شرطة ويلتشاير عام 2002 من أوائل من استجابوا بعد العثور على الجاسوس الروسى السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا سكريبال فاقدى الوعى فى وسط مدينة سالزبيرى بعد الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد الماضى. 
 
وأشارت "الإندبندنت" إلى أن بيلى كان من بين 21 شخصًا تلقوا العلاج الطبى بعد التعرض لمادة تستهدف الأعصاب، لكن خرج جميعهم ما عدا اثنين بينهما ضابط الشرطة. 
 
وقال بيان صادر عن شرطة ويلتشير: "نيك يريدنا أن نقول نيابة عنه إنه وعائلته ممتنون للغاية لجميع رسائل الدعم من الجمهور، وزملاء من أسرة الشرطة. لقد كان الناس طيبون للغاية وقال إنه لن ينسى أبداً هذا اللطف."
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريطانيا تتوعد بالرد حال ثبوت تورط دولة أجنبية فى تسميم جاسوس روسى سابق

الجيش البريطانى ينتشر لتأمين تحقيقات الكشف عن سر حادث الجاسوس الروسى السابق

بريطانيا

اخبار العالم

الجاسوس الروسى

العلاقات البريطانية الروسية




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة