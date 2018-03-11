صور.. وفد من مديرية أمن كفر الشيخ يزور دارا للمسنين ويقدم الهدايا للنزلاء







كفر الشيخ – محمد سليمان

زار وفد من ضباط مديرية أمن كفرالشيخ، دارا للمسنين، تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيح والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، ضم العديد من ضباط مديرية الأمن، من بينهم الملازم أول مريهان رضا المسئول عن الإعلام بالمديرية.

وقدم الوفد الهدايا للمسنين، احتفالا باليوم العالمى للمرأة، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

توزيع الهدايا على المسنين