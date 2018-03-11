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الأحد، 11 مارس 2018 08:00 م
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صور.. وفد من مديرية أمن كفر الشيخ يزور دارا للمسنين ويقدم الهدايا للنزلاء

الأحد، 11 مارس 2018 05:49 م
صور.. وفد من مديرية أمن كفر الشيخ يزور دارا للمسنين ويقدم الهدايا للنزلاء احد الضباط يقدم هدايا للمقمين بالدار





كفر الشيخ – محمد سليمان
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زار وفد من ضباط مديرية أمن كفرالشيخ، دارا للمسنين، تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيح والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، ضم العديد من ضباط مديرية الأمن، من بينهم الملازم أول مريهان رضا المسئول عن الإعلام بالمديرية.

وقدم الوفد الهدايا للمسنين، احتفالا باليوم العالمى للمرأة، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية.

 

 

5- ر د الجميل للمرأة في عيدها

 

2- توزيع الهدايا على المسنين
 توزيع الهدايا على المسنين

 

1- المسئول عن الإعلام باأمن كفر الشيخ بدار الوفاء للمسنين ش
المسئول عن الإعلام باأمن كفر الشيخ بدار الوفاء للمسنين ش

 

 


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