صور.. نواب المراغة و"من أجل مصر" فى مؤتمر جماهيرى حاشد لتأييد الرئيس السيسى







سوهاج محمود مقبول

نظمت جمعية من أجل مصر بسوهاج بمشاركة أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المراغة، مؤتمرا جماهيرا حاشد لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فترة ثانية، وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية المقرر لها أواخر الشهر الجارى.

شارك فى المؤتمر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، وأعضاء مجلس النواب ( همام العادلى و الجبالى أحمد الجبالى وهشام الشطوري وأحمد هريدي والنائبة عبله الهوارى والنائب زكريا حسان) والدكتورة سحر وهبى مقررة المجلس القومى للمرأة بسوهاج، وجيهان على ربيع رئيسة جمعية سيدات الأعمال و غادة الضبع أمينة المرأة، والدكتور محمد عمر أبوضيف عميد كلية البنات بالأزهر، والمحاسب محمد إمبابى رئيس مدينة المراغة ومدير إدارة أوقاف المراغة ولفيف من الأهالى وممثلى المرأة والشباب والمجتمع المدنى، وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات التى تنظمها الحملة للتعريف بإنجازات الرئيس وحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات ضمانا للاستقرار.

وأكد النائب الجبالى، حرص الرئيس على تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات صعيد مصر ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية التى يتم إنشائها لخدمة مواطنى محافظة سوهاج، وأن المواطنين يقدرون المواقف السياسية التى اتخذها الرئيس خلال الفترة الرئاسية الأولى.

فيما أوضح النائب الشطورى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات (التعليم والصحة والبنية التحتية والاهتمام بمحدودى الدخل والمرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة)، وأن الشعب المصرى سيخرج أيام الانتخابات ليعلن للعالم أنه خلف الرئيس لاستكمال ما تم تحقيقه فى الفترة الرئاسية الأولى.