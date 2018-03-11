صور.. ندوة باعلام زفتى بعنوان "المرأة والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية"الأحد، 11 مارس 2018 01:54 م
جانب من الندوة
الغربيه محمد طارق
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نظم مركز إعلام زفتى بمحافظة الغربية، ندوة بعنوان "المرأة والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية" بمقر قاعة المجمع الإعلامي بزفتى.
استهدفت الندوة التوعية بأهمية ودور المرأة في الحياة السياسية، تحدثت فى الندوة الدكتورة نبيلة عبد الفتاح قشطي معد برامج بالتليفزيون المصرى ودكتوراه فى القانون الدستورى والنظم السياسية، تطرقت إلى مفهوم المشاركة السياسية وأسباب عزوف البعض عن المشاركة في الانتخابات، وهل للثقافة السياسية للمواطن المصرى أثر على درجة المشاركة السياسية في الانتخابات بشكل عام فى مصر، وأشارت إلى أثر الدعاية والإعلان للعملية الانتخابية على درجة المشاركة السياسية فى الانتخابات بشكل عام فى مصر.
وأضافت قشطى أن للمرأة دور ريادى فى العملية الانتخابية، كون المرأة جزءا لا يتجزأ من المجتمع، وهي الجناح الآخر للوطن، ومشاركة النساء فى الحياة السياسية تمثل ضرورة ملحة من أجل المشاركة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع ، وأوضحت أن تثقيف المرأة من النواحي السياسية والقانونية هام لمعرفة حقوقها التي كفلها القانون والدستور .
شارك فى الندوة مكلفات الخدمة العامة موظفو الإدارات الحكومية وبعض طالبات المدارس.
جانب من الحضور
جانب من الندوه
ندوة المرأه و المشاركه في الانتخابات الرئاسية
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