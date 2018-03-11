video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. معلمو مركز الفشن ببنى سويف ينظمون احتفالية تأييد للرئيس السيسي

الأحد، 11 مارس 2018 02:47 م
صور.. معلمو مركز الفشن ببنى سويف ينظمون احتفالية تأييد للرئيس السيسي جانب من المؤتمر





بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

نظمت إدارة الفشن التعليمية جنوب بنى  سويف احتفالية كبرى بعنوان "فى حب مصر أنزل . شارك . أدعم" ، وبحضور أكثر من 5 آلاف معلم يتقدمهم محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، وعادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن ومحمد رمضان مدير إدارة الفشن التعليمية وجمال هندى عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن ومصطفى الفيومى منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر ومحمد شعبان رئيس مجلس أمناء الإدارة وقيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة الفشن التعليمية.

 

وفى كلمته قال محمد رمضان مدير إدارة الفشن التعليمية، إن هذه الاحتفالية فى حب مصر من أجل الأمن والاستقرار، موجهًا تحيه لكل من يدعم أمن واستقرار البلاد، داعيا شعب مصر والمعلمين للخروج للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

 

وأضاف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أنه سعيد بإقبال المعلمين على هذه الاحتفالية وحضورهم الحفل، موضحًا أن المعلم هو من يوجه ثقافة الشعوب وطلب من المعلمين الاحتشاد خارج لجان الانتخابات الرئاسية للمشاركة فى تأييد وانتخاب الرئيس السيسي رائد البناء والأمان.

 
مؤتمر معلمى مركز الفشن
مؤتمر معلمى مركز الفشن

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنى سويف: افتتاح 6 قاعات دراسية متكاملة بعدد من الكليات بشرق النيل

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

السيسى




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة