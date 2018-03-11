صور.. معلمو مركز الفشن ببنى سويف ينظمون احتفالية تأييد للرئيس السيسي

بنى سويف :هانى فتحى

نظمت إدارة الفشن التعليمية جنوب بنى سويف احتفالية كبرى بعنوان "فى حب مصر أنزل . شارك . أدعم" ، وبحضور أكثر من 5 آلاف معلم يتقدمهم محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، وعادل ضيف الله رئيس مدينة الفشن ومحمد رمضان مدير إدارة الفشن التعليمية وجمال هندى عضو مجلس النواب عن دائرة الفشن ومصطفى الفيومى منسق حملة كلنا معاك من أجل مصر ومحمد شعبان رئيس مجلس أمناء الإدارة وقيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة الفشن التعليمية.

وفى كلمته قال محمد رمضان مدير إدارة الفشن التعليمية، إن هذه الاحتفالية فى حب مصر من أجل الأمن والاستقرار، موجهًا تحيه لكل من يدعم أمن واستقرار البلاد، داعيا شعب مصر والمعلمين للخروج للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أنه سعيد بإقبال المعلمين على هذه الاحتفالية وحضورهم الحفل، موضحًا أن المعلم هو من يوجه ثقافة الشعوب وطلب من المعلمين الاحتشاد خارج لجان الانتخابات الرئاسية للمشاركة فى تأييد وانتخاب الرئيس السيسي رائد البناء والأمان.