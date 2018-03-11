صور.. مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك يطالبون بتوفير مواد البناء

صور.. مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك يطالبون بتوفير مواد البناءالأحد، 11 مارس 2018 03:39 ص
جانب من الاحتجاجات فى المكسيك
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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تظاهر عشرات من الأشخاص المتضررين من الزلزال الذى ضرب المكسيك يوم 19 سبتمبر 2017، احتجاجًا على عدم توافر المساعدات وتوفير مواد لتشييد البنية التحتية مرة أخرى .
وندد العشرات فى المظاهرات التى انطلقت من حى كولونيا ديل بالمكسيك بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز"، وضرب زلزال قوى يوم 19 سبتمبر 2017، وسط المكسيك ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وانهيار عشرات المبانى فى العاصمة مكسيكو سيتي.
جانب من الاحتجاج للمطالبة بتوفير مواد البناء
سيدة داخل منزل متصدع جراء الزلزال
مظاهرات المكسيك
مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك
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