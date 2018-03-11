video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 09:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك يطالبون بتوفير مواد البناء

الأحد، 11 مارس 2018 03:39 ص
صور.. مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك يطالبون بتوفير مواد البناء جانب من الاحتجاجات فى المكسيك





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

تظاهر عشرات من الأشخاص المتضررين من الزلزال الذى ضرب المكسيك يوم 19 سبتمبر 2017، احتجاجًا على عدم توافر المساعدات وتوفير مواد لتشييد البنية التحتية مرة أخرى .

وندد العشرات فى المظاهرات التى انطلقت من حى كولونيا ديل بالمكسيك بحسب صور أبرزتها وكالة "رويترز"، وضرب زلزال قوى يوم 19 سبتمبر 2017، وسط المكسيك ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وانهيار عشرات المبانى فى العاصمة مكسيكو سيتي.

جانب من الاحتجاج للمطالبة بتوفير مواد البناء
جانب من الاحتجاج للمطالبة بتوفير مواد البناء

 

سيدة داخل منزل متصدع جراء الزلزال
سيدة داخل منزل متصدع جراء الزلزال

 

مظاهرات المكسيك
مظاهرات المكسيك

 

مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك
مظاهرة للمتضررين من زلزال المكسيك

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرشح الحزب الحاكم فى المكسيك: "لا أحد فوق القانون" فى مكافحة الفساد

صور.. اندلاع حريق ضخم فى سوبر ماركت بالمكسيك

مظاهرة

المتضررين

زلزال المكسيك

أخبار المكسيك

توفير مواد البناء




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة