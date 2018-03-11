صور.. مظاهرة ضد العدوان التركى على عفرين السورية تغلق محطة قطار فى بريطانيا

صور.. مظاهرة ضد العدوان التركى على عفرين السورية تغلق محطة قطار فى بريطانياالأحد، 11 مارس 2018 11:11 م
مظاهرة ضد العدوان التركى على عفرين السورية
لندن أ ش أ
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أغلقت محطة قطار مانشستر بيكاديللى الشهيرة فى مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الأحد، بسبب تظاهرة كبيرة احتلت مسار القطارات ، نظمها نشطاء احتجاجا على الحرب التركية على عفرين فى سوريا.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن نشطاء تجمعوا على منطقة القضبان فى المحطة - إحدى المحطات الرئيسية - رافعين لافتات منددة بالحرب التركية على أكراد سوريا ومنها "أوقفوا تركيا عن مساعدة إرهابى داعش".
فيما تواجدت شرطة النقل البريطانية فى المحطة لضمان فض التظاهرة بشكل آمن وإعادة فتح المحطة، بحسب المتحدث باسم شرطة النقل البريطانية.
وقالت مجموعة تضامنية تحت اسم "أصدقاء كردستان فى مانشستر" إن حوالى 400 شخص فى يوم دولى لاتخاذ إجراء ضد الهجوم التركى على عفرين.
الشرطة البريطانية
مظاهرة ضد العدوان التركى على عفرين السورية
غلق محطة قطارات فى بريطانيا
الشرطة البريطانية تغلق محطة قطارات
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