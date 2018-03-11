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صور.. مسلمون يصلون خارج مسجد تعرض لاعتداء بزجاجات حارقة ببرلين

الأحد، 11 مارس 2018 02:18 م
صور.. مسلمون يصلون خارج مسجد تعرض لاعتداء بزجاجات حارقة ببرلين مسلمون يصلون خارج المسجد





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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قام عشرات المسلمين فى العاصمىة الألمانية برلين بالصلاة خارج أبواب مسجد فى برلين، بعد أن أغلق أعقاب هجوم بزجاجات حارقة على المسجد، مما أدى إلى نشوب حريق بالمسجد وتضرر المسجد بأضرار بالغة، دون وجود ضحايا.

وقالت الشرطة والسلطة القضائية،أمس السبت، أن البحث جار عن 5 مطلوبين بتهمة "محاولة القتل"، وذلك بعد حريق متعمد اندلع بمسجد بجنوب ألمانيا.

جانب من الحريق
جانب من الحريق

واندلعت النيران بمسجد فى لاوفن بشمال شتوتجارت، بحسب بيان مشترك لمكتب مدعى عام شتوتجارت وشرطة هايلبرون، وأشار البيان إلى لأن "مجهولين ألقوا العديد من قنابل المولوتوف عبر نافذة" المسجد الذى كان الإمام نائما بداخله.

وقد تمكن الإمام الذى لم يصب بجروح، من أن يخمد بنفسه الحريق الذى لم يتسبب بأضرار مادية، والمحققون الذين فتحوا تحقيقا فى "محاولة القتل" يعتقدون ان "خمسة اشخاص على الاقل" شاركوا بالهجوم، وفق ما اضاف البيان.

جانب من حريق المسجد
جانب من حريق المسجد

 

كما يبحث المحققون فى احتمال وجود دافع عنصرى او كراهية للمسلمين، وقد ادانت الجالية التركية فى المانيا السبت "جريمة لا انسانية" و"عملا ارهابيا لا يهدد البشر بشكل مباشر فحسب، بل يقوض أسس مجتمعنا".

فى عام 2017، حصل 950 اعتداء على المسلمين او على اماكن ذات صلة بالجالية الإسلامية فى ألمانيا واصيب ثلاثة وثلاثون شخصا وفقا لوزارة الداخلية الألمانية.

مسلمون يصلون خارج المسجد
مسلمون يصلون خارج المسجد

 


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