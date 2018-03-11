video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مسجد قبة السبع بنات فى البهنسا آيل للسقوط

الأحد، 11 مارس 2018 07:07 ص
صور.. مسجد قبة السبع بنات فى البهنسا آيل للسقوط مسجد قبة السبع بنات





المنياـ حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

داخل منطقة السبع بنات فى منطقة البهنسا بمركز بنى مزار، والتى يأتى إليها المئات من الزائرين كل يوم جمعة من مختلف مراكز المحافظة للحصول على البركة، وتحولت المنطقة إلى قبلة لراغبى الشفاء من الأمراض، وراغبى الزواج والحمل، عن طريق ما يطلق عليه الدحرجة، دون تفريق بين الرجال أو النساء أو الأطفال، حيث تظل المنطقة فى حالة استعداد متواصل لاستقبال الزائرين.

 

وهذا ما دفع أهل الخير للتفكير فى إقامة مسجد لأداء الصلوات هناك لكن هذا المسجد والمسمى بمسجد قبة السبع بنات تحول إلى خرابة تصيح فيه الغربان، ومكان لتشوين المتعلقات، الخاصة بالعاملين فقط، ولا يقام فيه أى صلاة ولا تسمع له أذان، ولا ترى فيه سوى أطلال فقط فهو عبارة عن مكان مكتوب عليه مسجد قبة السبع بنات فقط وبداخله لافتة كبيرة وقبلة المصلين لكن لا يدخله أحد ولا تقام فيه الصلوات.

 

يقول محمد إبراهيم أحد رواد منطقة السبع بنات، أن المسجد تم إنشاءه حديثا لإقامة الصلاة فيه خاصة يوم الجمعة الذى يتزاحم فيه المواطنين مضيفا المسجد مبنى بالطوب الأحمر القديم ومسقوف بجريد النخيل ولا يؤذن فيه للصلاة لأنه تحول إلى خرابه يتم تشوين المتعلقات فيه ولفت أن المسجد يحتاج إلى إزالة وإعادة بناءه من جديد، حفاظا على المنظر العام خاصة أن المنطقة يوجد بها مزارات سياحية دينيه كثيرة ولابد من وجود مصلى للزائرين.

 

أما رمضان عبد الحى أحد الزائرين قال إننى أتى إلى هذه المنطقة منذ سنوات وهذا المبنى مكتوب فقط عليه مسجد قبة السبع بنات لكن لا احد يدخله لأنه مهمل ويد الإهمال طالته وتحول إلى خرابه، وطالبنا كثيرا بضرورة تدخل المسئولين لكن بدون جدوى حتى من بادروا بالتبرع تم رفضه وأصبح وضع المسجد مجهولا حتى الآن.

 

من جانبه قال سلامة زهران مدير الآثار الإسلامية والقبطية بالبهنسا، أن عصام البديوى محافظ المنيا طالب بإعداد خطة لتطوير المنطقة عقب زيارته لها لب ومن بينها مسجد قبة السبع بنات الذى لا يوجد به دورات مياه وأضاف هذا المسجد عبارة عن حجرتان بالبلوك ولفت أنه فى عام 2006 كان من المفترض إزالته وإعادة بناءه من جديد ولكن بسبب نقص المال لم يتم تطويره وأضاف سلامه أن المسجد عمره 40 سنه داخل المنطقة وهو مسقوف بأفلاق وجريد النخيل وبدا السقف يهبط مما يمثل خطورة.

 

وأوضح سلامه أن أقرب منطقة للسبع بنات يوجد بها مسجد تبع مسافة 300 متر، لذا لابد من تطوير المسجد وإنشاء سور على المنطقة لحمايتها حيث يزور منطقة البهنسا كل يوم جمعه ما يقرب من 10 ألاف زائر أسبوعيا.

 

وأكد سلامة أن حالة المسجد سيئة جدا، ولفت أن الدكتور خالد عنانى وجه بسرعة اتخاذ اللازم لدرء الخطورة عن أثار البهنسا وترميم الأضرحة بالإضافة إلى ترميم المبنى الادارى وكان ذلك منذ أكثر من عام.

 

ولفت زهران أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار السابق أيضا كان قد وجه بتخصيص 150 ألف جنيه لإنشاء مبنى إدارى جديد لكن لم يتم عمل أى شىء.

 

وأضاف زهران: تقدمنا بمذكره أخرى فى الأيام الماضية وفوجئنا بعدها بتوجيهات الدكتور خالد العنانى يوجه من جديد بسرعة اتخاذ اللازم لدرء الخطورة عن أثار البهنسا وتحديد ما تحتاجه لبدء العمل فورا.

 

وأوضح زهران أن البهنسا تضم 21 أثر مسجل بالإضافة إلى التلال الأثرية ومواقع الحفائر والأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وأراضى الحرم الخاصة بالأضرحة.

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الآثار: منطقة الأزهر تضم 600 مبنى أثرى و3 آلاف مبنى بطراز معمارى مميز

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية الاثار

البهنسا




لا تفوتك
"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"القوى العاملة" تبدأ اليوم قبول طلبات 211 فرصة عمل برواتب 4 آلاف جنيه

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

"الوطنية للصحافة": لم نرصد أى تجاوزات حتى الآن فى تغطية الدعاية الانتخابية

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

فيديو.. مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": أنا مش حرامى.. وأشرف واحد فى مصر

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

ياسر برهامى:مقاطعو الانتخابات يضعون أنفسهم فى صف الأعداء

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لقاء السحاب بين ترامب وكيم جونج أون بعد وساطة سيول.. رؤساء العالم يصفونها بالتاريخية.. فرنسا: لابد من حوار صارم لكوريا الشمالية.. الصين: نطالب بالحوار فى أسرع وقت.. بلجيكا: متفائلون بنزع السلاح النووى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة