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صور.. ماكرون وقرينته يلتقيان الجالية الفرنسية بمقر السفارة بالهند

الأحد، 11 مارس 2018 01:49 م
صور.. ماكرون وقرينته يلتقيان الجالية الفرنسية بمقر السفارة بالهند ماكرون وقرينته





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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حرص الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقرينته، اليوم الأحد على لقاء الجالية الفرنسية المقيمة بالهند فى مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة نيودلهى، فيما قام الرئيس بالتقاط صورا تذكارية مع أعضاء الجالية خلال زيارته للهند.

يذكر أن، انطلق اليوم، مؤتمر تأسيس التحالف الدولى للطاقة الشمسية، المنعقد فى العاصمة الهندية نيودلهى، حيث يترأس تلك القمة كلًا من رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما يشارك ممثلو أكثر من 121 دولة مشمسة تقع أو توجد بها أراضى بين مدار السرطان ومجرى الجدى.

ويهدف التحالف الدولى للطاقة الشمسية، تعزيز إنتاج الطاقة الشمسية فى محاولة للحد من الاعتماد العالمى على الوقود الأحفورى، وتأتى مشاركة هذه الدول فى التحالف الجديد فى سياق الالتزامات المقطوعة فى قمة المناخ (قمة الكوكب الواحد) التى استضافتها باريس فى ديسمبر الماضى.

واستقبل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، صباح اليوم، ممثلو الدول المشاركة فى القمة المنعقدة فى نيودلهى، ومن بينهم الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولى عهد أبوظبى، رئيس الجابون على بونجو أونديمبا، رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسنا، حاكم أستراليا العام بيتر كوسجروف، وزوجته لين كوسجروف، رئيس جزر الأزور أزالى أسامانى.

الرئيس الفرنسى وقرينته
الرئيس الفرنسى وقرينته

 

ماكرون وقرينته يلتقيان الجالية الفرنسية بالهند
ماكرون وقرينته يلتقيان الجالية الفرنسية بالهند

 

ماكرون وقرينته
ماكرون وقرينته

 


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