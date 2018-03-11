video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 03:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كلية التربية الرياضية بشبين تفوز بدورى جامعة المنوفية لكرة القدم

الأحد، 11 مارس 2018 01:51 م
صور.. كلية التربية الرياضية بشبين تفوز بدورى جامعة المنوفية لكرة القدم فريق كرة القدم بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم





المنوفية – محمود شاكر
إضافة تعليق

حقق فريق كرة القدم بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم، لقب بطولة دورى الجامعة، عقب تغلبه على نظيره فريق منتخب كلية الحقوق، بنتيجة 2-0 فى المباراة النهائية التى أقيمت باستاد الجامعة.

 

وشملت قائمة فريق التربية الرياضية كلًا من أحمد ماهر ومحمد شوقى ومحمد خير ومصطفى حمدى ومحمد الديب وأحمد عطا الله ومحمد ملهط وكريم صقر وأحمد اسامه حمودة وأحمد متولى ومحمود عادل قديحة ومحمد الحسينى، وسجل هدفى الفوز باللقب اللاعب محمد الديب.

 

وأقيم الدورى من أربعة مجموعات ضمت كل مجموعه ثلاث كليات، وتواجد فريق كلية التربية الرياضية ضمن المجموعة الأولى، وتقابل فريق التربية الرياضية مع فريق كليه الزراعه فى دور الـ 8 الذى شهد فوز التربية الرياضية بهدف نظيف، ثم تخطى فريق كليه هندسة شبين فى الدور قبل النهائى بركلات الترجيح 4/5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بدون أهداف، قبل الوصول للمباراة النهائية والفوز على كلية الحقوق.

 

وأهدى فريق كلية التربية الرياضية الفوز لعميد الكلية الدكتور ابراهيم غريب الذى أصدر قرار بتسليم أى فريق يصل للدور قبل النهائى بدورى الجامعة طاقم رياضى موحد، ووعد الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بدوريات الجامعة بتسليم شهادات تقدير لتكون حافز وتشجيع لهم خلال الأعوام المقبلة.

 

وبذلك يفوز فريق التربية الرياضية بالبطولة للموسم الثالث على التوالى، فى إنجاز كبير تحت قيادة مدرب الفريق الدكتور أحمد ساهر، ومشرف الفريق الكابتن محمد تعلب.

 

الفريق الفائز (1)

 

 

 

الفريق الفائز (2)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غدا : ندوة اقتصاد منزلى المنوفية عن مشاكل وحلول التلوث الهوائى

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

دورى جامعة المنوفية

كرة القدم




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة