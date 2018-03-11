صور.. كلية التربية الرياضية بشبين تفوز بدورى جامعة المنوفية لكرة القدم







المنوفية – محمود شاكر

حقق فريق كرة القدم بكلية التربية الرياضية بشبين الكوم، لقب بطولة دورى الجامعة، عقب تغلبه على نظيره فريق منتخب كلية الحقوق، بنتيجة 2-0 فى المباراة النهائية التى أقيمت باستاد الجامعة.

وشملت قائمة فريق التربية الرياضية كلًا من أحمد ماهر ومحمد شوقى ومحمد خير ومصطفى حمدى ومحمد الديب وأحمد عطا الله ومحمد ملهط وكريم صقر وأحمد اسامه حمودة وأحمد متولى ومحمود عادل قديحة ومحمد الحسينى، وسجل هدفى الفوز باللقب اللاعب محمد الديب.

وأقيم الدورى من أربعة مجموعات ضمت كل مجموعه ثلاث كليات، وتواجد فريق كلية التربية الرياضية ضمن المجموعة الأولى، وتقابل فريق التربية الرياضية مع فريق كليه الزراعه فى دور الـ 8 الذى شهد فوز التربية الرياضية بهدف نظيف، ثم تخطى فريق كليه هندسة شبين فى الدور قبل النهائى بركلات الترجيح 4/5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بدون أهداف، قبل الوصول للمباراة النهائية والفوز على كلية الحقوق.

وأهدى فريق كلية التربية الرياضية الفوز لعميد الكلية الدكتور ابراهيم غريب الذى أصدر قرار بتسليم أى فريق يصل للدور قبل النهائى بدورى الجامعة طاقم رياضى موحد، ووعد الفرق الفائزة بالمراكز الأولى بدوريات الجامعة بتسليم شهادات تقدير لتكون حافز وتشجيع لهم خلال الأعوام المقبلة.

وبذلك يفوز فريق التربية الرياضية بالبطولة للموسم الثالث على التوالى، فى إنجاز كبير تحت قيادة مدرب الفريق الدكتور أحمد ساهر، ومشرف الفريق الكابتن محمد تعلب.