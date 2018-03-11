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صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا فى القنطرة شرق

الأحد، 11 مارس 2018 07:52 م
صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا فى القنطرة شرق مؤتمر حملة كلنا معاك من اجل مصر بالاسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت جمعية "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس السيسى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة القنطرة شرق  بالإسماعيلية.

وشارك فى المؤتمر كل من أحمد العايدى أمين المحافظة، وعلاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهيئات مكاتب المحافظة، والمراكز والقرى، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية المستشار عبد الفتاح عبد الله، وعصام منسى واللواءان أشرف عمارة وأحمد شعيب، وأحمد بدران البعلى والمحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق  واشرف على الدين أمين ائتلاف الاحزاب بالإسماعيلية وجيهان فؤاد أمينة  المرأة بجمعية من اجل مصر بالإسماعيلية وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى، والمحاربين القدماء والآلاف من آهالى مركز ومدينة القنطرة شرق  وعمد ومشايخ وكبار العائلات وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبدء المؤتمر بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة  ثم قراءة القرآن الكريم.

وخلال المؤتمر تم استعراض الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على أرض القنطرة شرق خاصة، وعلى أرض مصر عامة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، كما تم عروض لصور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل تراب هذا الوطن الغالى الثمين.

وقد أكد جميع المشاركين فى المؤتمر على حتمية النزول الى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس، واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وجدد الحاضرون الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية وأعلنوا تأييدهم للرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

 

منصة المؤتمر
منصة المؤتمر

 

المشايخ يشاركون فى المؤتمر
المشايخ يشاركون فى المؤتمر

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

الاعلامى علاء وحيد
الاعلامى علاء وحيد

 

اقبال الشباب على المؤتمر
اقبال الشباب على المؤتمر

 

اقبال من السيدات على المؤتمر
اقبال من السيدات على المؤتمر

 

جانب من المنصة
جانب من المنصة

 

مؤتمر حاشد لتاييد الرئيس
مؤتمر حاشد لتاييد الرئيس

 

اهالى القنطرة شرق فى المؤتمر
اهالى القنطرة شرق فى المؤتمر

 

السلام الوطنى
السلام الوطنى

 

القبائل تشارك فى المؤتمر
القبائل تشارك فى المؤتمر

 

السيدات تشارك فى المؤتمر
السيدات تشارك فى المؤتمر

 

رجال الدين الاسلامى والمسيحى
رجال الدين الاسلامى والمسيحى

 

4جانب من المنصة
4جانب من المنصة

 

جانب من الشباب
جانب من الشباب

 

جانب من ابناء القنطرة
جانب من ابناء القنطرة

 

الشباب يشارك فى المؤتمر
الشباب يشارك فى المؤتمر

 

جانب من السيدات المشاركة
جانب من السيدات المشاركة

 

جانب كبار الاسر القبطية المشاركة
جانب كبار الاسر القبطية المشاركة

 

جانب من سيدات القنطرة
جانب من سيدات القنطرة

 

جانب من المشاركين فى المؤتمر
جانب من المشاركين فى المؤتمر

 

النساء يشاركن فى المؤتمر
النساء يشاركن فى المؤتمر

 


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