صور.. "كلنا معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا فى القنطرة شرق







الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جمعية "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرسمية للرئيس السيسى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وشارك فى المؤتمر كل من أحمد العايدى أمين المحافظة، وعلاء وحيد أمين الإعلام بالمحافظة، وهيئات مكاتب المحافظة، والمراكز والقرى، وأعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية المستشار عبد الفتاح عبد الله، وعصام منسى واللواءان أشرف عمارة وأحمد شعيب، وأحمد بدران البعلى والمحاسب متولى حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق واشرف على الدين أمين ائتلاف الاحزاب بالإسماعيلية وجيهان فؤاد أمينة المرأة بجمعية من اجل مصر بالإسماعيلية وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحى، والمحاربين القدماء والآلاف من آهالى مركز ومدينة القنطرة شرق وعمد ومشايخ وكبار العائلات وذلك لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية.

وبدء المؤتمر بالسلام الوطنى ثم بالوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة ثم قراءة القرآن الكريم.

وخلال المؤتمر تم استعراض الانجازات والمشروعات القومية والتنموية التى تحققت على أرض القنطرة شرق خاصة، وعلى أرض مصر عامة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسى، كما تم عروض لصور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل تراب هذا الوطن الغالى الثمين.

وقد أكد جميع المشاركين فى المؤتمر على حتمية النزول الى لجان الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات فى التوقيت المحدد له 26و27و28 من مارس الجارى للمشاركة الحقيقية فى اختيار الرئيس، واستكمال حقه فى الممارسة الديمقراطية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، وتكملة مسيرة التنمية والبناء لمصر الجديدة موجهين رسالة للعالم أجمع أننا كمصريون جميعا على قلب رجل واحد فى مواجهة كافة التحديات التى تواجه مصر على كافة المستويات ومؤكدين على مدى وعى الشعب المصرى العريق.

وجدد الحاضرون الثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية وأعلنوا تأييدهم للرئيس الوطنى عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.



منصة المؤتمر



المشايخ يشاركون فى المؤتمر



جانب من الحضور



الاعلامى علاء وحيد



اقبال الشباب على المؤتمر



اقبال من السيدات على المؤتمر



جانب من المنصة



مؤتمر حاشد لتاييد الرئيس



اهالى القنطرة شرق فى المؤتمر



السلام الوطنى



القبائل تشارك فى المؤتمر



السيدات تشارك فى المؤتمر



رجال الدين الاسلامى والمسيحى



4جانب من المنصة



جانب من الشباب



جانب من ابناء القنطرة



الشباب يشارك فى المؤتمر



جانب من السيدات المشاركة



جانب كبار الاسر القبطية المشاركة



جانب من سيدات القنطرة



جانب من المشاركين فى المؤتمر