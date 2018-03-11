صور.. عيد ميلاد محمد بن زايد يتحول لمظاهرة فى حب ولى عهد أبو ظبى







كتب أحمد جودة

حرص عدد من الفنانيين الإماراتيين على تقديم التهانى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمناسبة عيد ميلاده الذى يحل يوم 11 مارس، وكان فى مقدمتهم، الفنانة أحلام والكاتب على بن تميم.

واعتبرت الشخصيات العامة بالإمارات، أن يوم ميلاد محمد بن زايد، هو ذاك اليوم الذى ولد نبض الإمارات وروح زايد، الذى يتمتع هو بالقيادة والقدوة، وبمثابة رمز التواضع والطيبة، والفخر به، متمنين السعادة والصحة وراحة البال والازدهار.



أحلام

من جانبها، وجهت الفنانة أحلام، التهانى للشيخ محمد بن زايد على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلة «كل عام والإمارات بكم بخير سمو سيدى الشيخ محمد بن زايد، كل عام ونحن بكم بخير، كل عام وأنتم بخير يا بوخالد الغالى».

مثلما كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، يحرص على تلك القرابة الحميمة مع كل الناس، هكذا هو محمد بن زايد، يواصل خيط المحبة والمودة والصدق والصداقة، فتنمو محبته في القلوب ويزداد حضوره في العقول.. في #توقيعات جديدة



#ميلاد_أسد_الاماراتpic.twitter.com/RWyLJSdZ1t — علي بن تميم (@3litamim) March 10, 2018

أما الكاتب على بن تميم، فغرد على صفحته فى حب بن زايد، حيث قال «مثلما كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، يحرص على تلك القرابة الحميمة مع كل الناس، هكذا هو محمد بن زايد، يواصل خيط المحبة والمودة والصدق والصداقة، فتنمو محبته في القلوب ويزداد حضوره فى العقول».



الاعلامية تيم الفلاسى

كما وجهت الإعلامية الإماراتية تيم الفارسى التهانى لولى عهد أبوظبى، قائلة «كل عام وانت أجمل أقدار الإمارات كل عام ونحن ننبض بك سيدى».



جانب من تهانى المغردين على تويتر

وانهالت تعليقات المغردون الإماراتيين بعد حلول الساعة 12 منتصف الليل، ليعلن عن ميلاد يوم جديد فيه ولد محمد بن زايد، معربين عن محبتهم وتقديرهم لشخصه لما قدمه ويقدمه لدولة الإمارات الشقيقة.



محبة المغردين لبن زايد فى عيد ميلاده

«يوم انكتب للتاريخ ميلاد حنا كتبنا نبضنا بيومه..أحلى أيامى يوم ميلادك، انت القلب والروح انت نبض كل الوطن، انت نور الامارات وما فيها..هو قائد وأب وأخ كلماته نبراس نسال الله أن يحفظك يا تاج راسى..من يشبهك فالناس؟ يا سيد الناس يا ثالث أعياد الأرض»، هى سلسلة من التغريدات من المستخدمين على تويتر، فيها يمدح المغردين الشيخ محمد بن زايد، عبر وصلة من المديح والمحبة التى ملأت صفحات السوشيال ميديا تقديرا لجهوده فى الارتقاء لدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد أحد المستخدمين، أن محمد بن زايد استطاع بمشاركة إخوانه من حكام الإمارات النهوض بها، حتى صارت فى المراتب الأولى للدول الأكثر نموا.



ياسمينا العلوانى

فيما نشرت الفنانة الشابه ياسمينا علوانى، صورة من دبى على هامش مشاركتها بمهرجان الفجيرة أوائل مارس، وأحيت حفلا فنيا، مضيفة «زايد بناها بفضل ربى وأصبحت جنة وزايد هو لها محبوبها من بعد ماكانت صحارى قاحلة، صارت عيون الناس تجرى صوبها، عمار دار زايد.