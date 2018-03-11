video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عشرات آلاف المتظاهرين فى برشلونة من أجل استقلال إقليم كتالونيا

الأحد، 11 مارس 2018 10:27 م
صور.. عشرات آلاف المتظاهرين فى برشلونة من أجل استقلال إقليم كتالونيا





برشلونة (أ ف ب)
إضافة تعليق

تظاهر عشرات آلاف الاشخاص فى برشلونة، الأحد، بدعوة من جمعيات تدعو للاستقلال، وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مصممة على المضى فى انفصال الإقليم عن مدريد.

وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 الف شخص فى التجمع الذى نظم تحت شعار "الجمهورية الان" بمبادرة من المنظمة النافذة "الجمعية الوطنية الكاتالونية".

ورغم فوزها بالاغلبية المطلقة فى انتخابات الاقليم فى 21 ديسمبر 2017، فان الاحزاب الداعية لاستقلال كتالونيا لم تتفق حتى الان على تشكيل حكومة.

وقال اغوستى آلكوبيرو نائب رئيس الجمعية "نحن اكثر من مليونين من مواطنى كتالونيا الذين يريدون التقدم الان بوضوح نحو جمهورية كاتالونية".

وكان الحزبان الرئيسيان فى معسكر دعاة الاستقلال توصلا الاسبوع الماضى الى اتفاق للمضى فى الانفصال عن مملكة اسبانيا، ونص الاتفاق على طرح مشروع دستور كاتالونى على استفتاء.

لكن ما زال يتعين مواجهة عقبات قضائية كبيرة للحصول على دعم مناهضى الراسمالية فى حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليسارى المتشدد، لتشكيل حكومة وبالتالى انهاء وصاية حكومة مدريد على الاقليم، وقال ميكيل آلفاريز وهو طالب حقوق (20 عاما) كان بين المتظاهرين "هناك اغلبية تؤيد الجمهورية، فليشكلوا الحكومة ويطبقوا الامر".

الالاف يطالبون بانفصال كتالونيا
الالاف يطالبون بانفصال كتالونيا

 

جانب من الاحتجاجات فى برشلونة
جانب من الاحتجاجات فى برشلونة

 

مظاهرات برشلونة
مظاهرات برشلونة

 

مظاهرات فى برشلونة لانفصال كتالونيا
مظاهرات فى برشلونة لانفصال كتالونيا

 

مظاهرات فى برشلونة
مظاهرات فى برشلونة

 

مظاهرات للمطالبة بانفصال كتالونيا عن اسبانيا
مظاهرات للمطالبة بانفصال كتالونيا عن اسبانيا

 

مظاهرات للمطالبة بانفصال كتالونيا
مظاهرات للمطالبة بانفصال كتالونيا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

برلمان كتالونيا يؤجل تشكيل الحكومة الجديدة لأجل غير مسمى

زعيم إقليم كتالونيا: لا أستبعد إجراء انتخابات جديدة

عشرات آلاف المتظاهرين

برشلونة

استقلال كتالونيا

اسبانيا




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة