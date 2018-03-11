صور.. عشرات آلاف المتظاهرين فى برشلونة من أجل استقلال إقليم كتالونيا







برشلونة (أ ف ب)

تظاهر عشرات آلاف الاشخاص فى برشلونة، الأحد، بدعوة من جمعيات تدعو للاستقلال، وذلك للمطالبة بتشكيل حكومة مصممة على المضى فى انفصال الإقليم عن مدريد.

وبحسب الشرطة البلدية فقد شارك 45 الف شخص فى التجمع الذى نظم تحت شعار "الجمهورية الان" بمبادرة من المنظمة النافذة "الجمعية الوطنية الكاتالونية".

ورغم فوزها بالاغلبية المطلقة فى انتخابات الاقليم فى 21 ديسمبر 2017، فان الاحزاب الداعية لاستقلال كتالونيا لم تتفق حتى الان على تشكيل حكومة.

وقال اغوستى آلكوبيرو نائب رئيس الجمعية "نحن اكثر من مليونين من مواطنى كتالونيا الذين يريدون التقدم الان بوضوح نحو جمهورية كاتالونية".

وكان الحزبان الرئيسيان فى معسكر دعاة الاستقلال توصلا الاسبوع الماضى الى اتفاق للمضى فى الانفصال عن مملكة اسبانيا، ونص الاتفاق على طرح مشروع دستور كاتالونى على استفتاء.

لكن ما زال يتعين مواجهة عقبات قضائية كبيرة للحصول على دعم مناهضى الراسمالية فى حزب "ترشيح الوحدة الشعبية" اليسارى المتشدد، لتشكيل حكومة وبالتالى انهاء وصاية حكومة مدريد على الاقليم، وقال ميكيل آلفاريز وهو طالب حقوق (20 عاما) كان بين المتظاهرين "هناك اغلبية تؤيد الجمهورية، فليشكلوا الحكومة ويطبقوا الامر".



الالاف يطالبون بانفصال كتالونيا



جانب من الاحتجاجات فى برشلونة



مظاهرات برشلونة



مظاهرات فى برشلونة لانفصال كتالونيا



مظاهرات فى برشلونة



مظاهرات للمطالبة بانفصال كتالونيا عن اسبانيا