صور.. عامل بشبرا الخيمة: كسرت ذراعى عند حماية أطفال من سقوط عمود كهربائى







القليوبية نيفين طه

عامل بسيط يعمل بالأجر بحى شرق شبرا الخيمة، دفع ثمن شهامته كسر مضاعف بذراعه والذى جعله طريح الفراش ويحتاج لتركيب شرائح ومسامير وعدم العمل لفترة طويلة، وذلك لقيامه بفداء سيارة كانت تستقل أطفال أثناء إصلاح عمود كهربائى مائل بشارع بمدينة شبرا الخيمة، فقام بحمل العمود على ذراعه بدلا من سقوطه على السيارة وسقوط أرواح.

يقول: "محمود عبد العزيز" أعمل كعامل بحى شرق شبرا الخيمة، وجاء بلاغ من المواطنين بوجود عمود كهربائى مائل بشارع 15 مايو بمدينة شبرا الخيمة، فقمت ومعى عمال لمحاولة إصلاح العمود حرصاً على حياة المواطنين.

وتابع "محمود" ولم يوجد معنا أى معدات من الحى لمساعدتنا أو رجال المرور لإيقاف الشارع حتى يتم الإصلاح لخطورته على المارة.

وقمت بإنزال السلوك الكهربائية، وأثناء القيام بمحاولة حمل العمود لإصلاحه كاد أن يسقط على سيارة كانت تعبر الشارع بها عدد من الأطفال والأهالى، فأسرعت على الفور حرصا على عدم سقوط أرواح منهم، بحمل العمود الكهربائى على ذراعى حتى عبرت السيارة، مما أدى إلى إصابتى بكسر مضاعف، وأصبحت طريح الفراش، وهذه الإصابة قد تسبب العجز لأننى بحاجه لتركيب مسامير وشرائح.

وأكمل "محمود" وبرغم ذلك تجاهلنى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ودفعت ثمن ذلك فأصبحت جليسا بالمستشفى بلا عمل، مرددا من سينفق على أسرتى وأولادى وأريد حقى.

وكان قد أشار محمد الباسطى من أهالى شبرا الخيمة، أن واقعة وجود عمود كهربائى مائل بشارع 15 مايو، تم إبلاغ مسئولى الحى بها منذ أيام قبل وقوع تلك الكارثة، التى لولا فداء ذلك العامل البسيط، كانت سقطت أرواح أطفال ومواطنين أبرياء لا ذنب لهم بأهمال المسئولين.