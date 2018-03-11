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صور.. عادل لبيب من البحيرة: أطالب المصريين بدعم السيسي من أجل الاستقرار

الأحد، 11 مارس 2018 05:29 م
صور.. عادل لبيب من البحيرة: أطالب المصريين بدعم السيسي من أجل الاستقرار اللواء عادل لبيب يشارك فى مؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر بالبحيرة





البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل
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أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، على ضرورة التفاف كافة فئات المجتمع وراء الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه بكل قوة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل انجاز المشروعات القومية العملاقة، ومواجهة الإرهاب الغاشم الذى يهدف إلى زعزعة الاستقرار فى البلاد وإسقاط الدولة المصرية.

 

وطالب لبيب المواطنين بالمشاركة بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن ذلك يوضح صورة مصر أمام العالم، ويعكس مدى وعيهم بخطورة الأوضاع فى البلاد.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمته حملة كلنا معاك من أجل مصر بمدينة أبو حمص لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه يكفى الرئيس السيسى ما حققه من الأمن والاستقرار للمواطنين بعد غياب طويل خلال السنوات الماضية وكذلك استعادة دور مصر الإقليمى ليكون جديرا برئاسة البلاد، لافتا إلى أن المشروعات الاجتماعية والصحية التى تبناها الرئيس وعلى رأسها برنامج مكافحة مرض فيروس سى وبرنامج تكافل وكرامة يعكس مدى شعوره بمشاكل المواطنين.

 

شارك فى المؤتمر محمد وجيه خالد المنسق العام لحملة كلنا معاك بمحافظة البحيرة والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف والدكتور هشام عمارة ومحمود عادل شعلان وأمل زكريا قطب ومحمد الدامى وهانى الصافى ومحمد زين الدين وعصام الفقى وعطية مسعود أعضاء مجلس النواب .


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