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صور.. شباب رأس غارب ينظمون مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات

الأحد، 11 مارس 2018 10:21 م
صور.. شباب رأس غارب ينظمون مؤتمرا لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات مؤتمر شباب رأس غارب





البحر الأحمر - عماد عرفة
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نظم شباب مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بقاعة أوركيدا،  بالتنسيق مع حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

شارك فى المؤتمر عدد كبير من أهالى رأس غارب، واللواء ياسر شعبان رئيس مدينة غارب، كما حضر أعضاء مجلس النواب عن دائرة غارب، والمهندس أحمد الدقاق أمين تنظيم حملة كلنا معاك من أجل مصر بالبحر الأحمر، وكذلك بمشاركة كبيرة من سيدات المدينة والعاملين بقطاع البترول.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى ثم تلاوة القرأن الكريم، وتحدث خلال المؤتمر المهندس أحمد الدقاق، أمين تنظيم حملة من أجل مصر بالبحر الأحمر، عن أن هذا المؤتمر هو رسالة واضحة للعالم بأن شباب مصر يقف بكل قوة لمساندة الدولة المصرية التى تواجه الإرهاب الأسود وتحديات اقتصادية صعبة، وانتقل بها الرئيس السيسى إلى مرحلة الأمان ولابد من استكمالها.

كما أكد الدقاق، خلال كلمته فى المؤتمر، على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن محافظة البحر الأحمر، من ضمن أكبر محافظات فى ارتفاع نسبة التصويت خلال الانتخابات، وأنها ستحقق أعلى نسب تصويت فى الانتخابات المقبلة.

من جانبه أكد حسين فرج، رئيس لجنة الشباب بالوفد بالبحر الأحمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهموم بالمستقبل ويعمل من أجل تقدم البلاد ليل نهار ولا يدخر جهدا من أجل النهوض بهذا الوطن بعدما عانى لعهود طويلة.

وأضاف فرج، أن شباب مدينة رأس غارب ضرب أروع الأمثلة فى الترابط والتلاحم الوثيق لدعم الرئيس السيسي.
 

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