صور.. زحام فى مراكز الاقتراع مع انطلاق الانتخابات التشريعية بكولومبيا







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

انطلقت الانتخابات التشريعية فى كولومبيا، اليوم الأحد، وتعد هذه الانتخابات التشريعية غير مسبوقة حيث شارك فيها المتمردين السابقين فى حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، وتعد حاسمة لمستقبل بلد بعد حرب دامت أكثر من 30 عاما مع إمكانية عودة يمين معارض لاتفاق السلام الى السلطة.

ويفترض أن يجرى الاقتراع بدون معارك، إذ أن المتمردين السابقين غادروا ساحة القتال إلى السياسة بينما تطبق حركة التمرد الأخرى "الجيش الوطنى للتحرير" وقفا لاطلاق النار من جانب واحد فى هذه المناسبة.

وقال الرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس الذى سيغادر السلطة فى السابع من أغسطس أنه "أول يوم انتخابى منذ نصف قرن سنصوت فيه بسلام، بدون القوات المسلحة الثورية الكولومبية كمجموعة مسلحة، بل كحزب سياسى".

وينص اتفاق السلام الذى وقعه الرئيس سانتوس مع حركة التمرد الماركسية السابقة فى نوفمبر 2016 على أن تشغل عشرة مقاعد فى البرلمان المقبل الذى يتألف من 280 مقعدا، بعدما أصبح اسمها "القوة البديلة الثورية المشتركة" (فارك ايضا).

فى بلد تسجل فيه نسبة امتناع عن التصويت تبلغ 60% ويشهد فيه اليسار انقساما، يمكن أن يفوز اليمين المتشدد بالأغلبية المطلقة فى البرلمان ويؤثر على الاقتراع الرئاسى.

ودعى أكثر من 36 مليون ناخب إلى انتخاب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أصل 2700 مرشح، بين الساعة الثامنة والساعة 16,00، بعد حملة شهدت أعمال عنف ضد حركة التمرد السابقة التى اضطرت لإلغاء تجمعاتها الانتخابية.



أحد عناصر الجيش الكولومبى خلال تأمين الانتخابات



زحام خارج اللجان



زحام داخل مركز الاقتراع



سيدة تدلى بصوتها فى الانتخابات التشريعية



سيدة تدلى بصوتها