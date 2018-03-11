صور.. رئيس حزب النور من كفر الشيخ: نؤيد الرئيس السيسى لفترة ثانية

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل المرحلة وجاء فى ظروف استثنائية لإصلاح الدولة. داعياً جميع القواعد الحزبية لحزب النور بالاحتشاد أمام اللجان وتوافد السيدات والشباب والرجال للإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السيسى.

مؤكداً إن انتخاب الرئيس حافظ على وطننا ، وعلى تماسك بلدنا ، وكل من يدعو لهدم الجيش أو يتمنى انقسامه فهو خائن لوطنه ودينه وإنكار الجيش إنكار للدولة ، ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لفترة ثانية نابع من ثوابتنا ومن مطلقات الحزب ،وجميع مواقف الحزب السابقة ثابتة ،واختيارنا للرئيس كان عن اقتناع فهو الأجدر لقيادة مصر في المرحلة المقبلة فى هذه الظروف الاستثنائية ، وتحمل الظروف الجسيمة، والتعاون مع القوات المسلحة والبرلمان والجهاز التنفيذى للحفاظ على وطننا، فالحزب يعلم المخاطر التى تحيط بالوطن ، لذا تقدم الحزب فى بيانه لتأييد الرئيس وقدم رؤيته فى هذا الاتجاه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد لحزب النور لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيساً لمصر لفترة ثانية، بحضور الدكتور أحمد خليل رئيس الكتلة البرلمانية ،والدكتور محمد منصور، الأمين العام لحزب النور،والدكتور محمد خليفه ، أمين حزب النور بمحافظة كفر الشيخ،والدكتور مجدي سليم ، عضو المجلس الرئاسي ،وطارق المهدى ، رئيس قطاع وسط الدلتا ، ومحمد عبيدى ، عضو مجلس النواب ،والسيد خليفة ، نائب رئيس حزب النور ، وعدد كبير من قيادات الحزب وقواعده بالمدن وقرى المحافظة والعديد من الأهالى من السيدات والشباب والرجال.









































أضاف مخيون أن ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية تدفعنا على العمل على الأولويات ومنها الحفاظ على الوطن، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى سيناء هو محاولة لتكرار ما حدث في سوريا وليبيا وإمكانات هذه الجماعات إمكانات دول، وقدم رئيس الحزب الشكر للقوات المسلحة على جهودها فى حماية مصر من خطر الإرهاب، كما حث أعضاء الحزب والمصريين جميعًا للخروج والمشاركة فى الانتخابات، مؤكداً أن وقوف الملاين خلف الرئيس والخروج للانتخابات هو قوة لكل المصريين ودعماً له أمام جميع دول العالم لتكون قراراته المصيرية التى سيتخذها بمثابة قرارات نابعة من الشعب المصرى.

وقال رئيس الحزب ،لابد من الحفاظ على القوات المسلحة ومن يريد تفتيت الجيش والنيل منه فهو إنسان خائن ، مؤكداً أن قرار الحزب لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار نابع من قواعد الحزب ومن هيئته العليا، ولابد من الوقوف صفا واحداً لصالح الوطن والدفاع عنه ، مؤكداً أن هناك دعوات مشبوهة من خلال منظومات المجتمع المدني ومن يجلسون فى التكييف الفضائيات يحاول إحباط الشعب المصرى عن الخروج للإدلاء بأصواتهم ، لذا لابد أن يكون حزب النور رقماً فاعلاً ،ونكون أول من يخرج للانتخابات فى اتجاه الاستقرار والسلام وتحقيق مصالح المصريين ، ودعا لعدم الالتفات لهؤلاء المشتتين، مؤكداً أن أعضاء الحزب هدفه للحفاظ على الوطن، دعايا الله، أن يحفظ مصر ولايعرضها كما تعرضت له بلاد الجوار، وهذا لن يكون بقوة جيشنا وتلاحم الشعب صفا واحداً مع الرئيس، وقدم رئيس الحزب الشكر لمحافظ كفر الشيخ والجهات الأمنية والتنفيذية على اقامة المؤتمر.

وأكد الدكتور محمد خليفه ، أمين حزب النور بكفر الشيخ ، على دعم قواعد الحزب بالمحافظة وقياداته للرئيس عبدالفتاح السيسى ، والاحتشاد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم سواء أعضاء أو عضوات الحزب فى قرى ومدن المحافظة.

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام لحزب، إن مصلحة الوطن تأتى على رأس أولويات الحزب، كما أن الحفاظ على الأمن ومؤسسات الدولة ضد مخططات التقسيم التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار الوطن هي إحدى الركائز الأساسية التى يستهدف الحزب في المرحلة الحالية. ودعا "منصور" أبناء الحزب والشعب المصري للمشاركة بقوة وفاعلية فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدا إن مبادئ الحزب التي يرسيها فى مسيرته السياسية أننا إذا وعدنا وفينا بوعدنا ولم نخلف.، وأشار أمين عام الحزب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الأجدر على قيادة البلاد فى هذه المرحلة الحرجة نظرا لالتفاف مؤسسات الدولة حوله واستكمالا لاستراتيجة التنمية المستدامة التى بدأها الرئيس.

وقال الدكتور أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية، إن هناك عدد كبير من الإنجازات تحققت فى الأربع سنوات الماضية فلدينا 17 مدينة جديدة و7 آلاف كيلو رصف بالإضافة للعديد من المشروعات، وعلاج 5 ملايين من فيرس سى، مؤكداُ أن الواقع الذى نحن فيه يثبت الفرق بيننا وبين دول الجوار التى فقد أهلها الأمان ، ولابد من اعمال العقل والحفاظ على وطننا يتطلب الاحتشاد أيام الانتخابات لاستكمال مرحلة التنمية والاستقرار.

تعليقات الصور

1- مؤتمر حاشد لحزب النور لتأييد الرئيس بكفر الشيخ

2- أعضاء حزب النور يعلنون تأييدهم للرئيس

3- حزب النور بكفر الشيخ يعلن تأييده للرئيس

4- رئيس حزب النور يدعو كل المصريين وأعضاء الحزب لانتخاب الرئيس

5- جانب من الحضور الكبير لأعضاء الحزب

6- 6- مشاركة كبير من أعضاء حزب النور لتأييد الرئيس

7- تواجد كبير من أعضاء حزب النور بكفر الشيخ

8- نائب رئيس الحزب يعلن تأييده للرئيس

9- - جانب من الحضور من أعضاء حزب النور

10- حرص أعضاء حزب النور على التواجد