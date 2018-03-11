صور.. رئيس جامعة القاهرة يكرم وزير الأوقاف وأكرم القصاص







وائل ربيعى تصوير محمود فخرى

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذى لـ"اليوم السابع"، والكاتب الصحفى عبد الرازق، رئيس تحرير الجمهورية، اليوم، الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وشارك الوزير والكاتبين الصحفيين، فى ندوة "الشباب وبناء المجتمع"، التى نظمتها جامعة القاهرة اليوم الأحد، حيث أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة تستضيف مثل هذه الشخصيات وقادة الرأى للتناقش والتحاور مع طلاب الجامعة للمساهمة فى تشكيل وعيهم.







