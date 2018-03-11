صور.. جولة داخل مزارع "أفعى الجرس" بالولايات المتحدة







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

الأفعى الجرسية إحدى الأفاعى السامة الموجودة فى نصف الكرة الغربى، لها جرس فى مؤخرة ذيلها، تحذِّر به الأعداء فتفسح لها الطريق، ومع ذلك فقد لا تُحدث الأفعى الجرسية صوتاً فى بعض الأحيان بأجراسها قبل لدغ الفريسة.

والجرسية نوع من الأفاعى السامة. ويوجد منها نحو ثلاثين نوعًا. وتعيش فى الأماكن الواقعة ما بين جنوبى كندا والأرجنتين، والعدد الأكبر منها يعيش فى الأقاليم الجافة جنوب غربى الولايات المتحدة وشمالى المكسيك.

ونجحت مجموعة من العلماء البرازيليين فى تحقيق نتائج واعدة بعزل مركبات طبيعية متواجدة في سم أفعى "الجرسية" في أمريكا الجنوبية لمكافحة التهاب الكبد الوبائي "ج".

واستند التحقيق على سجلات في المؤلفات العلمية التي أظهرت أن سم هذه الأفاعي يعمل ضد بعض الفيروسات، مثل الحمى الصفراء، الحصبة، حمى الضنك، والتي ينتمي لها عائلة فيروس التهاب الكبد الوبائي"ج".

وشدد العلماء على وجود حاجة ملحة لتطوير أساليب جديدة لمكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "ج" في ظل العلاجات المتاحة باهظة الثمن وآثارها الجانبية الضارة.

ووجد منها بعض الأنواع فى جزء كبير من جنوبى أمريكا، ومن السهل التعرف على الجرسية بأجراسها التى هى مجموعة قطع قرنية مفرغة مثبت بعضها بجوار بعضها الآخر، فى آخر الذيل.

فحين تمشى الأفعى الجرسية تتحرك أجراسها محدثة صوتاً مجلجلاً، وهناك أنواع أخرى من الأفاعى غير السامة ـ التى غالباً ما يُخْلَط بينها وبين الأفاعى الجرسية ـ تحدث هى الأخرى أصواتًا بذيلها فى أثناء سيرها على الحشائش، وأوراق النبات الجافة.



اصطياد افعى الجرس



رجل يمسك أفعى الجرس بيديه



سيدة تسلخ جسد أفعى الجرس



مئات أفعى الجرس



أفعى الجرس