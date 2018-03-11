video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 08:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. جرحى خلال تظاهرة مؤيدة للأكراد فى دوسلدورف بألمانيا

الأحد، 11 مارس 2018 06:28 م
صور.. جرحى خلال تظاهرة مؤيدة للأكراد فى دوسلدورف بألمانيا جانب من الاشتباكات





أ ف ب
إضافة تعليق

أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح الأحد فى مطار دوسلدورف (غرب المانيا) خلال صدامات بين متظاهرين مؤيدين للأكراد وأتراك والشرطة، كما ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية.

وقد فرقت الشرطة بواسطة الغاز المسيل للدموع تظاهرة لناشطين مؤيدين للأكراد كانوا يحتجون على تدخل الجيش التركى فى شمال غرب سوريا، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية منذ 20 يناير.

وقال متحدثا باسم الشرطة إن التظاهرة التى شارك فيها حوالى 150 شخصا شهدت صدامات أسفرت عن "عدد كبير من الجرحى"، دون مزيد من التفاصيل.

تظاهرات
تظاهرات

 

ونظم عدد كبير من التظاهرات المؤيدة للأكراد فى نهاية هذا الأسبوع فى ألمانيا، ولم يتم الإعلان عن التظاهرة التى نظمت فى دوسلدورف.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعى متظاهرين يحملون راية كتب عليها: "عفرين تتحول إلى فيتنامنا. سننتصر على الفاشية".

وأكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت أن العملية التى تشن حاليا فى منطقة عفرين ستمتد فى اتجاه الحدود العراقية وخصوصا مدينة كوبانى (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.

وأضاف الرئيس التركى فى خطاب متلفز ألقاه فى مرسين جنوب تركيا "بعد تنظيف عفرين من الإرهابيين، سننظف أيضا منبج وعين العرب (الاسم العربى لكوباني) وتل أبيض وراس العين والقامشلى".

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

 

القبض على أحد العناصر
القبض على أحد العناصر

 

عنف الشرطة الألمانية
عنف الشرطة الألمانية

 

مظاهرات
مظاهرات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أردوغان يتوعد بطرد المقاتلين الأكراد من بلدات سورية قريبة من تركيا

المتحدث باسم وحدات الشعب الكردية: أردوغان "مهندس الإرهاب" بالشرق الأوسط

حزب كردى يقدم اقتراحا بإخراج المقاتلين الأكراد من عفرين وانسحاب تركيا

نرصد 5 تناقضات لأردوغان فى عدوانه على أراضى سوريا..الدكتاتور العثمانى زعم مطاردة الأكراد فأحتل عفرين وقتل المدنيين..أعلن وقوفه بجانب الحالات الإنسانية..فمنع دخول منظمات الإغائة..واستخدم اسلحة فتاكة ضد العزل

تركيا

ألمانيا

أخبار العالم اليوم

عفرين

الأكراد




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة