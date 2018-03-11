صور.. جرحى خلال تظاهرة مؤيدة للأكراد فى دوسلدورف بألمانيا







أ ف ب

أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح الأحد فى مطار دوسلدورف (غرب المانيا) خلال صدامات بين متظاهرين مؤيدين للأكراد وأتراك والشرطة، كما ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية.

وقد فرقت الشرطة بواسطة الغاز المسيل للدموع تظاهرة لناشطين مؤيدين للأكراد كانوا يحتجون على تدخل الجيش التركى فى شمال غرب سوريا، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية منذ 20 يناير.

وقال متحدثا باسم الشرطة إن التظاهرة التى شارك فيها حوالى 150 شخصا شهدت صدامات أسفرت عن "عدد كبير من الجرحى"، دون مزيد من التفاصيل.



تظاهرات

ونظم عدد كبير من التظاهرات المؤيدة للأكراد فى نهاية هذا الأسبوع فى ألمانيا، ولم يتم الإعلان عن التظاهرة التى نظمت فى دوسلدورف.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعى متظاهرين يحملون راية كتب عليها: "عفرين تتحول إلى فيتنامنا. سننتصر على الفاشية".

وأكد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان السبت أن العملية التى تشن حاليا فى منطقة عفرين ستمتد فى اتجاه الحدود العراقية وخصوصا مدينة كوبانى (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.

وأضاف الرئيس التركى فى خطاب متلفز ألقاه فى مرسين جنوب تركيا "بعد تنظيف عفرين من الإرهابيين، سننظف أيضا منبج وعين العرب (الاسم العربى لكوباني) وتل أبيض وراس العين والقامشلى".



الشرطة الألمانية



القبض على أحد العناصر



عنف الشرطة الألمانية