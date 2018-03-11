صور.. تنصيب سيباستيان بينيرا رئيسا لتشيلى







فالباريزو (أ ف ب)

تم تنصيب سيباستيان بينيرا (محافظ) الأحد رئيسا للمرة الثانية، لولاية قال أنه يريد أن يركز فيها على تسريع النمو الاقتصادى، وخلال ولايته التى تستمر حتى 2022 سيكون عليه ادارة الاصلاحات الاجتماعية التى بدأتها الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشال باشليه.

وأنصت السناتور الاشتراكى كارلوس مونتيس الى الرئيس وهو يؤدى القسم امام البرلمان قبل ان يسلمه وشاح الرئاسة الذى ساعدته باشليه على وضعه قبل أن تقبّله ثم يعزف السلام الوطني.

وانسحبت الرئيسة السابقة وحكومتها اثر ذلك من البرلمان تحت التصفيق، وكان سيباستيان بينيرا (68 عاما) تولى رئاسة تشيلى بين 2010 و201، ونجح خلال حملته الانتخابية فى كسب قسم من المجتمع عرف بمحافظته الشديدة وشعر بالانزعاج من اصلاحات باشليه ومن ضمنها اعتماد زواج المثليين والغاء عقوبة الاجهاض.

وبينيرا المالك السابق لقناة تلفزيونية وناد لكرة القدم، هو احد اغنى اغنياء تشيلى بثروة تقدر ب2,7 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، وكان انتخب فى 2010 كاول رئيس يمينى فى تشيلى منذ عودة الديمقراطية بعد دكتاتورية اوغوستو بينوشيه (1973-1990).



حفل تنصيب سيباستيان بينيرا رئيسا لتشيلى



رئيسة تشيلى السابقة



سيباستيان بينيرا الرئيس الجديد يصافح الرئيسة السابقة