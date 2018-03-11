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صور.. تظاهرات فى اليونان تطالب تركيا بالإفراج عن جنديين محتجزين

الأحد، 11 مارس 2018 06:04 م
صور.. تظاهرات فى اليونان تطالب تركيا بالإفراج عن جنديين محتجزين تظاهرات فى اليونان





أ ف ب
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تظاهر أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بحسب مصدر أمنى، معظمهم من أعضاء جمعيات محلية فى اوريستيادا الأحد فى الساحة الرئيسية لهذه المدينة اليونانية القريبة من الحدود مع تركيا، تعبيرا "عن دعمهم" لجنديين يونانيين معتقلين فى تركيا منذ عشرة أيام.

وأوضح المصدر أنه ببادرة من جمعية محلية للدراجين انضم 50 شخصا الى هذه التظاهرة بعدما قطعوا صباح الأحد المسافة الفاصلة بين المدينة والحدود (20 كلم) دعما للجنديين ايضا.

تظاهرات فى اليونان
تظاهرات فى اليونان

 

وبين المشاركين فى التظاهرة عسكريون قدامى ورجال دين.

وكان الجيش التركى اوقف فى مستهل مارس جنديين يونانيين قرب الحدود البرية مع اليونان "لدخولهما بشكل غير شرعى" تركيا وقد وضعا قيد الحبس الاحتياطى فى مدينة ادرين التركية القريبة من الحدود مع اليونان فى انتظار محاكمتهما.

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

وقال الجنديان اللذان كانا فى دورية عادية أنهما دخلا تركيا "خطأ" بعد أن ضلا طريقهما بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.

ورفض القضاء التركى طلبا يونانيا بالافراج عنهما لحين المحاكمة.


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