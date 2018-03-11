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صور.. تشييع جنازة عبد العليم زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق بالفيوم

الأحد، 11 مارس 2018 01:56 م
صور.. تشييع جنازة عبد العليم زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق بالفيوم جانب من الجنازة





الفيوم – رباب الجالي
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شهدت مدينة سنورس بمحافظة الفيوم بعد ظهر اليوم، تشييع جنازة الكابتن عبد العليم زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق الذى توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم عن عمر يناهز 62 سنة، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
 
تم تأدية صلاة الجنازة من مسجد مبارك بمدينة سنورس بحضور آلآف من الأهالى والرياضيين بالمحافظة والنواب "منجود الهواري وممدوح الحسيني وأحمد مصطفى أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، وعادل عبد الكريم رئيس المدينة وبعدها تم دفن الجثمان بمقابر عائلة الكابتن الراحل.
 
جدير بالذكر، أن الكابتن عبد العليم زكريا نجم الأهلي والزمالك في فترة السبعينات والثمانينات وعضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة مركز سنورس بالفيوم. 
 
كان زكريا قد لعب في مركز قلب الهجوم للأهلي عدة سنوات في جيل محمود  الخطيب ومصطفي عبده وماهر همام وحسن حمدي وصفوت عبد الحليم وغيرهم ثم انتقل للزمالك لمدة عامين وأنهى مسيرته الكروية باللعب في الاتحاد السكندري . 
 
 
 
جنازة زكريا 2
جنازة زكريا

جنازة زكريا 3
الجنازة

 


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وفاة الكابتن عبد العليم زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق بالفيوم

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