صور.. "بلاط الإنترلوك" يغزو الحوارى والشوارع الضيقة فى الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

فكرة جديدة ومختلفة أدخلها محمد بدر محافظ الأقصر، فى شوارع وحوارى مدينة الأقصر، لحل أزمات الرصف الغير مكتمل فيها وعدم قدرة المعدات الضخمة للرصف فى الوصول لشوارع ومناطق لا يزيد عرضها عن متران أو 3 متر على حد أقصى، وهى إدخال "بلاط الإنترلوك" المتداخل، والذى يتم القيام برصفه كخطط بديلة لإشعار المواطنين بحالة من السعادة باهتمام المحافظة والمجالس المحلية بهم بتوفير بلاط يحفظ شوارعهم ويماثل الرصف بصورة كبيرة.

ويعتبر بلاط الإنترلوك حسبما يقول المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه نوع من أنواع البلاط المتداخل الحديث على هيئة أشكال هندسية يتم تركيبه بطريق التعشيق أو التداخل، فهو بلاط خرسانى يتم رصه بدون استخدام مونة أسمنتية، حيث أنه يستعمل فى الأساس لرصف الممرات والطرق ومواقف السيارات ومحطات البنزين والمنتجعات والقرى السياحية.

وقرر محمد بدر محافظ الأقصر، إدخاله فى الشوارع والحوارى الضيقة بالمدينة حيث أن "بلاط الإنترلوك" يتحمل الضغوط والأحمال العالية من 250 حتى 300 كجم لكل سم2، وأهم ما يميز الإنترلوك هو التنوع الكبير فى أشكاله مما يعطى فرصة للإبداع فى تصميم الأرضيات.

ويضيف المهندس أسعد مصطفى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالى 2017\ 2018 تم البدء فى تنفيذ تركيبات بلاط الإنترلوك فى عدد من الشوارع الجانبية والحارات والتفرعات، موضحا أن أعمال التركيبات تضمنت شارع السايس بتفرعاته، وحارة عبد الحميد، وحارة مدرسة البنات، وحارة عبد الفتاح الخواجة، وحارة ديوان السوالم، وشارع الجنينة وشارع الرعاية وحارة الدكاترة، وشارع الشهيد عبد البارى، وشارع مصطفى عبد الصادق، ومنطقة الكبة ( المحطة – الكبة)، بجانب حوارى أخرى بمنطقة الجزارين بوسط المدينة، موضحا أنه تم منذ العام الماضى البدء فى أعمال التركيبات بالمناطق المختلفة لتشمل الأعمال كافة مدن ومراكز المحافظة.

وأكد مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أنه تقرر إدخال بلاط الإنترلوك فى الحوارى التى لا يمكن لمعدات الرصف الدخول إليها عبر تطويرها، وإصلاح الطرق بها بتركيبه، حيث تم عمل مجموعة من الشوارع الضيقة فى الحوارى والأزقة، وجارى استكمال بقيتها كما تم رصف عدد كبير من الشوارع الترابية ويجرى العمل أيضا فى أماكن لمرور المشاة بطريقة حضارية فى شارع التليفزيون والشوارع الكبرى بمدينة الأقصر.

ويقول محمد بدر محافظ الأقصر، أن المحافظة نجحت فى تلك الخطوة بإدخال بلاط الإنترلوك الذى يتراوح سمك الواحدة منه مابين 4 إلى 8 سم طبقا للاستخدام والضغط المطلوب، وذلك بجانب مقاومته الشديدة للتآكل أقل من 0.5 مم مع انخفاض نسبة امتصاص الماء أقل من 4% مما يجعله مناسبا للتطبيقات القياسية.

ويضيف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل بصورة كبيرة في رفع كفاءة وتطوير ورصف مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بعد الدعم الكبير الذى حصلت الأقصر عليه بعد قرار مجلس الوزراء برفع ميزانية شبكات الطرق والمواصلات بالمحافظة لأكثر من ضعف المبلغ بالميزانية الماضية وذلك ساعد فى إنهاء عشرات المشروعات بالطرق، ويؤدى للقيام بأكبر خطة لرفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية والرئيسية بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، كما تم العمل فى إنهاء رصف كل الشوارع بالمدينة عقب تركيب خطوط الغاز والكهرباء أسفل الأرض.

ويؤكد محمد بدر محافظ الأقصر، أنه تم وضع خطة خلال العام الحالى لتحسين حالة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة وتمهيد الشوارع وإصلاحها لسير السيارات والمارة، واستكمال عمليات الرصف فى كافة الشوارع التى جرى بها أعمال حفر وتوصيل للمرافق، لتحقيق سيولة مرورية وتخفيف حدة الزحام بالمناطق المتكدسة بالمواطنين، عبر توسعة الشوارع وإزالة أجزاء من الأرصفة، بالإضافة إلى التعمق فى المناطق المتوارية والأطراف للوصول إليها وإصلاح شوارعها الضيقة بتركيب البلاط ويعمل على تسهيل حركة السير والمرور، وكذلك تطوير وإصلاح طريق شارع التليفزيون وتفرعاته، وشوارع أحمد عرابى وصلاح سالم وكيلوباترا بمدينة الأقصر وتفرعاتهم، حيث تم إنجاز نسبة كبيرة من الأعمال الخاصة بإصلاح وتطوير هذه الطرق، كما تم الامتداد لمناطق أخرى مثل منطقة الفيروز ومنطقة وسط البلد والمناطق التى لم يتم رصفها بمدينة الأقصر.

واستطرد محافظ الأقصر، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع قيادات مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر ومسئولى جهاز مشروعات الشركة الوطنية ومسئول إدارة التخطيط بالمحافظة، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال ترميم ورصف لشوارع وطرق المحافظة، حيث أنه تم تنفيذ أعمال الترميم والرصف بمنطقة شارع التلفزيون والشوارع المحيطة كمرحلة أولى، وسيتم استكمال أعمال الرصف وتركيبات الإنترلوك بمناطق نجع الطويل والجالس بالكرنك والعوامية بمجرد الانتهاء من أعمال شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز، بالإضافة إلى أعمال رد الشئ لأصله بالتنسيق مع المديريات والهيئات المختلفة، وتمت مناقشة خطة أعمال الترميم والرصف الخاصة بالضبعية بمركز ومدينة القرنة، و منطقة مشاية العمدة بالمريس بمركز ومدينة الطود، والرضوانية بمركز ومدينة البياضية على أن تتم الأعمال بالتوازى مع أعمال شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز.

فيما أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجرى استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير شوارع أبو الجود، بناء على تكليفات مشددة من محافظ الأقصر محمد بدر بسرعة اتمام أعمال التطوير ورفع كفاءة شوارعها، موضحا أنه تم البدء فى تركيب بلاط الإنترلوك أمام مسجد الراضى بجوار كوبرى المطار، وتم توسعة بعض شوارع وتفرعات منطقة أبو الجود بدءا من كوبرى المطار مرورا بميدان أبو الجود وصولا إلى أول كوبرى أبو الجود، حتى تشمل المنطقة المعروفة باسم الوشوشة، وذلك بإزالة البلدورات والبلاط المتهالك وأعتاب وسلالم ودواوين بارزة على جانبى الشارع وتصغير حجم الرصيف ليكون 40سم من الحائط، وإلزام الأهالى بتعديل مسارات مواسير الصرف الصحى وتصغير حجمها أمام منازلهم حتى لا تتعدى خط التنظيم، مشيرا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بإشراف رئاسة حي وسط.



"بلاط الإنترلوك" يغزو الحوارى والأزقة والشوارع الضيقة بالأقصر



محافظة الأقصر تدخل فكرة بلاط الإنترلوك بالشوارع الصغيرة والضيقة



استخدام الإنترلوك بالأقصر للرصف لعدم قدرة المعدات على دخول المناطق الضيقة



المحافظة تركب بلاط الإنترلوك بمختلف شوارع مدينة الأقصر



الطرق والنقل تواصل عملها فى تركيب بلاط الإنترلوك بالأقصر



العمال خلال تركيب بلاط الإنترلوك



بلاط الإنترلوك فى كل حارة وشارع ضيق بالمدينة