صور.. انشطار كتل الثلوج فى نهر "بيريتو مورينو" الجليدى بالأرجنتين







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

يعتبر نهر بيريتو مورينو الجليدى أحد أكثر الأنهار الجليدية شهرة فى العالم، وهو ضمن منتزه غلاسيه الوطنى وتعتبر كتلة بيريتو مورينو الجليدية موقع للتراث العالمى لليونسكو وظاهرة طبيعية جميلة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء الفرنسية، لحظات انشطار مساحة كبيرة من الجليد فى النهر الجليدى الشهير، بحضور المئات الذين حرصوا على التقاط صورا تذكاريه لهذه الظاهرة التى تحدث مرة كل عدة أعوام .

كما توافد السائحون إلى الأرجنتين، لمشاهدة الظاهرة الطبيعية الخلابة عندما انشطرت مساحات واسعة من نهر بيريتو مورينو الجليدى أمامهم، وتحطمت قطع الجليد .



التقاط سيلفى مع كتل الجليد



التقاط لحظة تذكارية لكتلة الجليد



المئات يتابعون لحظات الانهيار التى تحدث كل تحدث فى الارجنتين



انشطار كتل الثلوج فى نهر بيريتو مورينو الجليدى



سيدة تلتقط سيلفى



كتل ضخمة من الجليد فى الارجنتين



كتلة ضخمة من الجليد



لحظات انهيار كتل الثلوج



لحظة انهيار كتل الجليد