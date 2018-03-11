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صور.. اليابان تحيى الذكرى الـ7 لضحايا زلزال وتسونامى ضرب منطقة فوكوشيما 2011

الأحد، 11 مارس 2018 05:54 ص
صور.. اليابان تحيى الذكرى الـ7 لضحايا زلزال وتسونامى ضرب منطقة فوكوشيما 2011 اليابان تستعد لإحياء الذكرى السنوية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تحيى اليابان، اليوم الأحد، ذكرى ضحايا الكارثة المزدوجة التى ضربتها فى 2011، والتى بدأت بزلزال فى عرض البحر أدى إلى تسونامى أسفر عن مقتل حوالى 18500 شخص وتسبب بكارثة فوكوشيما، أسوا كارثة نووية فى الربع الأول من القرن الحالى.

وتمر اليوم ، الذكرى السابعة على الكارثة المزدوجة التى ضربت اليابان والتى بدأت بزلزال فى عرض البحر أدى إلى تسونامى هائل أسفر عن آلاف القتلى على طول الساحل الشمالى الشرقى وتسبب فى كارثة كبيرة .

وتجمع آلاف الأشخاص على امتداد المناطق المنكوبة بحسب صورا أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية، لحالة الحزن على فقدان ذويهم والأضرار الضخمة الناجمة عن الزلزال المدمر .

رجل داخل المقابر
رجل داخل المقابر

 

سيدة تجلس بالورود فى الاماكن التى شهدت الاضرار
سيدة تجلس بالورود فى الاماكن التى شهدت الاضرار

 

يابانيون يضعون الورود
يابانيون يضعون الورود

 


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صور.. اليابان تستعد لإحياء الذكرى السنوية السابعة لكارثة 2011 النووية

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أخبار اليابان




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