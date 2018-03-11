صور.. الطابع التراثى يخيم على مؤتمرات دعم السيسى بأسوان







أسوان – صلاح المسن

خيم الطابع التراثى والثقافى والسياحى الذى تتفرد به محافظة أسوان دون غيرها من المحافظات على المؤتمرات الانتخابية بمحافظة أسوان التى عقدت خلال الأيام القليلة الماضية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ولاية ثانية وذلك فى خلال الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية الشهر الجارى لاستكمال مسيرة التنمية .

حيث شهدت قرى ومدن أسوان فقرات فنية مختلفة من التراث الأسوانى على هامش انعقاد هذه المؤتمرات.

حيث لم تخلو المؤتمرات من استعراضات الفنون الشعبية والفلكلورية الفردية والجماعية ، وعصا التحطيب وكما لم تخلو المؤتمرات من كورال الأطفال ومواهب إلقاء الشعر و مواهب ذوى الإعاقة وتكريم المتفوقين مما جعل الفائدة من هذه المؤتمرات مضاعفة.

حيث شهدت ساحة معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان فقرة فنية فلكلورية، ترحيبًا بضيوف المؤتمر والذى استضاف كوكبة من الشخصيات العامة ونجوم الفن والثقافة والرياضة، حيث أدت الفقرة الفنية، إحدى فرق الفنون الشعبية بالصعيد، وتضمنت الفقرة الفلكلورية أيضًا، استعراضات جماعية بالعصا وأداء لعبة التحطيب.

فيما شهد مؤتمر السيدات بكوم امبو تقديم فقرات تراثية أدتها سيدات ممن يحفظن الأغانى التراثية القديمة التى تردد فى المناسبات الوطنية

فيما شهد مؤتمر قرية الكاجوج بمركز كوم امبو فقرات من الإنشاد الدينى أدتها فرقة السباعية للإنشاد الدينى وكذلك فقرات من فرق كورال الأطفال أداها تلاميذ المدارس فضلا عن أن هناك فقرة موسيقية لأحد الشباب من ذوى الاعاقة البصرية، والذى قدم قطعة موسيقية للموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوى.

يقول ممدوح مصطفى من أهالى أسوان أن المؤتمرات تنم عن وعى أهل أسوان وحفاظهم على إرثهم الثقافى فضلا عن أن المؤتمرات كانت أمام الحركة السياحية المتدفقة على أسوان خاصة بمعبد كوم أمبو مما يعد واجهة حضارية مشرفة وتنقل رسالة أمن وأمان وتقدير المصريين لإرثهم التاريخى و الثقافى والحضارى.

يشاركه الرأى على عبد الرحمن من أهالى أسوان أن إعطاء الفرصة للنشء فى إستعراض مواهبهم أمام الإعلام والجماهير الحاشدة يغرس فيهم روح الانتماء ويحفزهم على الاستمرار فى تجويد موهبتهم والارتقاء بها فضلا عن تشجيع فرق الكورال على تقديم استعراضاتهم، وتحسين مستواه .

وتقول زينب . م من أهالى أسوان أن مؤتمر السيدات الذى عقد بمدينة كوم امبو لدعم الرئيس السيسى قدم نموذجا للمرأة الأسوانية فى القرى التى حافظت على التراث الشعبى الذى كاد أن يندثر، مما يعد فرصة سانحة لتسليط الضوء على التراث الأسوانى الأصيل.



رقصة العصا



كورال أطفال



عرض للنشء



أناشيد فى حب مصر ورفع الإعلام وصور الشهداء



سيدات قدمن أغانى وطنية



جانب من الفعاليات



مؤتمر بكوم امبو



أغانى تراثية فلكلورية



جانب من مؤتمر بكوم أمبو