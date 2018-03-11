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صور.. الجيش السورى يلقى منشورات على مدينة دوما للمحافظة على حياة المدنيين

الأحد، 11 مارس 2018 09:36 م
صور.. الجيش السورى يلقى منشورات على مدينة دوما للمحافظة على حياة المدنيين منشورات الجيش السورى





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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ألقت مروحيات الجيش السورى اليوم، منشورات جديدة على قرى وبلدات دوما بالغوطة الشرقية ، للمحافظة على حياة المدنيين لتجنب أماكن المسلحين والمحافظة على حياتهم وحياة أسرهم .

وأفاد مصدر عسكرى، بأن المنشورات تضمنت الإجراءات، التى يجب على المدنيين اتباعها للبعد عن المسلحين والمحافظة على حياة المدنيين وأسرهم ، كما ألقى الجيش منشورات أخرى فى مدينة الغوطة تناشد المدنيين للوصول بشكل آمن إلى الممر المحدد لخروج المدنيين باتجاه مخيم الوافدين، تمهيدا لنقلهم إلى مقر الإقامة المؤقتة في الدوير بريف دمشق، وأضاف المصدر أن مروحيات الجيش ترمي المنشورات بشكل يومي فوق جميع قرى وبلدات الغوطة لضمان وصولها إلى جميع المواطنين.

منشورات الجيش السورى
منشورات الجيش السورى

 

منشورات الجيش السورى فى ايدى الاطفال
منشورات الجيش السورى فى ايدى الاطفال

 

رجل يحمل المنشورات فى دوما
رجل يحمل المنشورات فى دوما

 

 

 


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