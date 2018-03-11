صور.. الجيش الإسرائيلى يبدأ إزالة ألغام أرضية بمحيط دير مسيحى فى الضفة







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلى، بمساعدة من جرافات تابعة لمنظمة هالو تراست، بحملة لإزالة وتفجير الألغام وتطهير مساحات واسعة من أراضى بمحيط دير مسيحى فى موقع قصر آل. يهود فى الضفة الغربية المحتلة، بالقرب من نهر الأردن والحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعد هذه المنطقة الأثرية والتى يحيط بها عشرات الأديرة المهجورة والتى تم زرع فيها مئات الألغام الأرضية التى خلفتها حرب الأيام الستة عام 1967.

وكان الاحتلال الاسرائيلى قام بالتخلص من الألغام فى الجولان منذ عدة أشهر، بتفجير 300 لغم قديم كان قد خبأها جميعها الجيش السورى قبل نحو خمسين عاما.

وجرى تفجير الألغام الكبير بشكل تسلسلى باستخدام متفجرات، وحسب الهيئة المذكورة، فإن إزالة الألغام ستستمر ثلاث سنوات تقريبا، ستزال فى إطارها ألغام من أراضى هضبة الجولان وشواطئ طبريا. وهى ألغام صغيرة وقديمة، لكن انفجار بعضها فى السنوات الأخيرة جعلها تهدد المستوطنين والزوار والسياح.

المعروف أن 60 فى المائة من أراضى الجولان تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، الذى يستخدمها للقواعد العسكرية الكثيرة ومناطق التدريب. لكن الأراضى التى ستزال منها الألغام معدة لمشاريع التوسع الاستيطانى والزراعة، والسياحة، وأهداف عسكرية مدنية أخرى.



الدير المسيحى المحاط بالالغام فى الضفة



آلية تستخدم لازالة الالغام الارضية