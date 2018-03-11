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صور.. البابا فرنسيس يبدى قلقه من السياسات الوطنية التى يملؤها الخوف

الأحد، 11 مارس 2018 10:43 م
صور.. البابا فرنسيس يبدى قلقه من السياسات الوطنية التى يملؤها الخوف البابا فرنسيس





ميلانو (رويترز)
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أبدى البابا فرنسيس قلقه، اليوم الأحد، بشأن السياسات الوطنية التى يمليها الخوف وذلك بعد أسبوع واحد فقط، من الانتخابات العامة الإيطالية التى أسفرت عن تصدر أحزاب شعبوية ومناهضة للهجرة الساحة السياسية هناك.

وجعل البابا الدفاع عن المهاجرين محورا رئيسيا لرئاسته للكنيسة الكاثوليكية وقد دعا مرارا إلى اتخاذ إجراء حاسم لحل المشكلات السياسية التى تدفع كثيرين للفرار من أوطانهم.

وعلى الرغم من أن البابا لم يشر بشكل محدد للانتخابات فربما تمثل كلماته انتقادا قويا لتكتل يمين الوسط فى إيطاليا والذى قام بحملة انتخابية قوية باستخدام شعارات مناهضة للمهاجرين.

وقال البابا الذى يتزعم الكاثوليك فى العالم والبالغ عددهم 1.2 مليار نسمة "العالم اليوم غالبا ما يتملكه الخوف .إنه مرض قديم..والخوف غالبا ما يتحول ضد الأشخاص الغرباء والمختلفين والفقراء كما لو كانوا أعداء".

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

البابا فرنسيس خلال كلمته
البابا فرنسيس خلال كلمته

 

البابا فرنسيس يلقى كلمة عن الانتخابات الايطالية
البابا فرنسيس يلقى كلمة عن الانتخابات الايطالية

 

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

 

 

 


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روما

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