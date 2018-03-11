صور.. الأقصر تجهز 195 مقرا انتخابيا قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية







الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر أعمالها فى تجهيز 195 مقرا انتخابيا موزعة على مراكز الأقصر المختلفة، وذلك استعدادا لانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها فى 26 مارس المقبل لمدة 3 أيام، حيث يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 711 ألف ناخب وناخبة.

وتضم مدينة الأقصر 20 مقرا انتخابيا، ويوجد 23 مقرا انتخابيا بمركز البياضية، و8 مقرات بمركز طيبة، و28 مقراً بمركز القرنة و30 مقر بمركز أرمنت، و62 مقرا انتخابيا بمركز إسنا، ويبلغ إجمالى عدد المقار الانتخابية للذكور 61 مقرا، ويبلغ عدد مقار الإناث 50 مقرا، بالإضافة إلى 84 مقرا مشترك مع وجود لجنة للوافدين داخل كل مركز انتخابى.

ومن جانبه، أعلن العميد أيمن المدنى، رئيس مركز ومدينة الطود جنوبى الأقصر، أنه يجرى تجهيز ورفع كفاءة 19 مقرا انتخابيا بالمدينة للتصويت فى انتخابات الرئاسة التى تنطلق في 26 و27 و28 مارس الجارى، مؤكداً أنه تم تغيير 3 مقرات حيث تم اختيار مدرسة المهيدات الابتدائية بدلاً من مدرسة السادات بسبب أعمال صيانة، وكذلك تم اختيار مدرسة الحسينات بدلاً للوحدة الصحية بالطود، ومدرسة الشهيد طارق بنجع الجسور بدلاً لمدرسة الشهيد أحمد مرتضى بنجع الطويل لخضوع مدرسة الشهيد أحمد مرتضى لأعمال صيانة.

وأضاف رئيس مدينة الطود، أن المدينة تضم 19 مقرا انتخابيا، وهى مدرسة حاجر الطود للتعليم الأساسى- مدرسة الحسينات الابتدائية- مدرسة الطود الإعدادية- مدرسة العديسات الإعدادية بالعديسات قبلى- مدرسة العديسات الابتدائية- مدرسة المهيدات الابتدائية- مدرسة الندافين الإعدادية- مركز شباب قباح بالعديسات قبلي. كما تضم المقار الانتخابية مدرسة التحرير الثانوية بالعديسات بحري- مدرسة القطان بالعديسات بحري- مدرسة علي العديسي الإعدادية بالعديسات بحري- مدرسة الشهيد طارق الابتدائية بالطود غرب- مدرسة منشية النوبة الابتدائية- الوحدية الصحية بالمريس- مجمع المدارس بالمريس- المعهد الأزهرى بالمريس- مدرسة الشهيد محمود النوبى بالمريس- مدرسة شعيب حاجر المريس- مدرسة جزيرة أرمنت تعليم أساسى بالمريس.

وفى مدينة الأقصر أشرف العميد أيمن الشريف رئيس المدينة على مرور لجان بمشاركة الإدارة التعليمية بالأقصر، لمعاينة مقار اللجان الانتخابية ببعض المدارس ومراكز الشباب، وذلك للتأكد من سلامتها حتى تكون جاهزة تماماً لإجراء العملية الانتخابية، وشملت معاينة اللجنة لعدد من مقار اللجان، متابعة توافر الأثاث ومدى صلاحيته وصلاحية الهواتف الأرضية، والتأكد من تشغيل الإضاءة ودورات المياه والبوفية وسور المدرسة، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين، والتأكد من وجود نوافذ وأبواب حديدية للجان، وأن يكون مدير المدرسة ومسئول الأمن بها فى تواصل مع اللجنة السابقة الذكر؛ للتفاعل المستمر بينهما قبيل إجراء العملية الانتخابية.

كما قام طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر بجولة تفقدية لبعض المدارس المخصصة كلجان انتخابية فى الانتخابات الرئاسية، وذلك فى ضوء توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين بتلك اللجان، وبحث مع مديرى الإدارات التعليمية ومسئولى الأمن والاستراحات والمتابعة بالإدارات سبل سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الانارة وبعض الاصلاحات فى مرافق المياه والكهرباء وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع واستقبال الناخبين وتأمين الصناديق وتهيئة سبل الراحة للعاملين باللجان الانتخابية داخل المدارس، كما شدد على تواجد مديرى المدارس المخصصة على مدار الساعة وحتى انتهاء الانتخابات وضمان سهولة التواصل معهم، حيث إن عدد المدارس المخصصة كمقار انتخابية بمحافظة الأقصر 125 مدرسة لاستضافة اعمال الانتخابات الرئاسية المقرر اجرائها فى ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 26و27و28 مارس الجارى .



الأقصر تجهز وترفع كفاءة 195 مقرا انتخابيا قبل أسبوعين علي انتخابات الرئاسة 26 مارس الجاري



جولات لجان المدن لمتابعة مقرات انتخابات الرئاسة



125 مدرسة بالاقصر تستعد لاستقبال الناخبين نهاية الشهر



جانب من متابعة تجهيز المدارس لانتخابات رئاسة الجمهورية