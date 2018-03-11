صور.. افتتاح أول مقر لائتلاف "دعم مصر" بأسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

وطاهر أبوزيد: لـ"الشباب" لا تنصتوا لبعض القنوات المأجورة..وعليكم بالمشاركة في الانتخابات واختيار السيسي

وكيل مطرانية أسيوط الجديدة: نصلى من أجل مصر وندعم السيسي

افتتح المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، يرافقه المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، أول مقر للائتلاف بأسيوط، وذلك في إطار مبادرات الائتلاف بالتواصل مع المواطنين والتعامل مع مشكلاتهم على أرض الواقع وطرح حلول جذرية لها.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط ووفد من نواب الائتلاف على رأسهم النائب طاهر أبو زيد وزير الشباب السابق، والنائب مجدي مرشد الأمين العام، والنائب محمد على يوسف أمين التنظيم بالائتلاف، وعدد من نواب البرلمان من محافظات الجمهورية ومحمد فهمي صالح المدير التنفيذي لائتلاف دعم مصر بأسيوط، وعدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والشبابية والمرأة وممثلى الاتحاد النوعى للمستثمرين والغرفة التجارية بأسيوط.

وهنأ المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، النواب على افتتاح مقر ائتلاف دعم مصر بأسيوط والذي يعد نقطة مضيئة للتواصل بين المواطنين ونواب البرلمان للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها من خلال صياغة القوانين والتشريعات التى تمس مصالح المواطنين إضافة إلى تعريفهم بالتحديات التي تواجهها الدولة وأن الهدف الأساسى هو تنفيذ خطط التنمية والتطوير.

وأشار المهندس ياسر الدسوقى، إلى التعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وأعضاء البرلمان، حيث يتم عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب عن الدوائر المختلفة ورؤساء المراكز ووكلاء الوزارات لعرض مشاكل وشكاوى كل دائرة على حدى ومراجعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها فى كل مركز فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني أسيوط.

وقال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الغرض من افتتاح المقرات بالمحافظات هو التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل على تحسين الخدمات العامة المقدم لهم وأيضا صياغة رؤية جديدة وطرق جديدة لحل المشاكل المتراكمة والجديدة التي تواجه المواطنين، لافتاً إلى أن المقر الجديد سيكون مفتوحا أمام أعضاء البرلمان بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين وحلها من خلال الجهاز التنفيذي بالمحافظة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف السويدى، أن الائتلاف هدفه التفاعل مع الجماهير وإدراكه للمشكلات التى تواجه المجتمعات المحلية والقضايا الأولى بالاهتمام في سبيل رفع مستوى الخدمات التى تقدم للجماهير من رعاية صحية ومشكلات التوظيف للشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة.

من جانبه، أكد محمد فهمي صالح المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بأسيوط، أن الهدف من افتتاح المقر هو مساعدة النائب في التواصل مع الجمهور والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن هذه المقرات تجعل المواطنين والشارع المصرى شريكاً فى القرار ووضع الحلول الجذرية الخاصة بالمشكلات ووضعها في عين الاعتبار.

وفي ذات السياق، نظم ائتلاف دعم مصر بمحافظة أسيوط، مؤتمرا جماهيريا حاشد بجامعة أسيوط، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وقال محمد فهمى صالح، المدير التنفيذى لائتلاف دعم مصر بأسيوط: " نرحب بكم جميعا فى محافظة أسيوط عاصمة الصعيد بلد الزعيم جمال عبدالناصر، فى المؤتمر الحاشد للائتلاف دعم مصر، والذى يضم عدد كبير من النواب بمختلف محافظات الجمهورية، ولقد سعى أعضاء مجلس النواب فى إعادة صياغة القوانين التى تساهم فى الحفاظ على حقوق المواطن المصرى" .

وأضاف فهمى: "وضع ائتلاف دعم مصر عدة أهداف منها الحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض التطرّف والإرهاب وتشجيع المرأة المصرية فى تولى المناصب القيادية وتمكينها مع دعم الشباب والحفاظ علي حقوق المواطن المصرى"؛ مؤكدا على دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال إنجازاته والعبور بمصر إلى مستقبل أفضل.

وقال القس شنودة وديع، وكيل مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، خلال كلمته فى مؤتمر ائتلاف دعم مصر، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات المقبلة: "سوف تظل مصر أرض الحضارة وطريق السلام دائما بكل تراثها ووحداتها وسوف نحارب جميعا كل عنف وتطرف كما حارب الشعب المصرى مسلمين وأقباط فى حرب أكتوبر 1973، وهو ما ظهر فى وحدة ومحبة المصريين والانتصار على أعداء السلام".

وأضاف وديع، أن الرئيس السيسى أرسى قواعد الأمن والأمان وهو ما ظهر فى دور الجيش والشرطة فى حماية المصريين ووحدتهم والتصدي لمحاولات البعض فى تفتيت الوحدة الوطنية بين نسيج المجتمع الواحد؛ مشيرا إلى أن السيسى بدء المشروعات القومية العملاقة واستمرار البناء والتعمير والاقتصاد رغم ما يحاك لمصرنا الحبية فى عدم تقدمها.

وأشار وكيل مطرانية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع شعار العمل والإصلاح والتنمية وكان حكيما فى اتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة كما له روية واضحة فى التعاون والبناء والتنمية؛ وتابع:" نحن فى الكنيسة نصلى من أجل الدولة نصلى من أجل الرئيس السيسى بأن يحفظه الله وأن ينصره ؛ ودورنا أن نكون يد واحدة واختتم حديثى بـ "مبارك شعب مصر".

وقال طاهر أبوزيد، وزير الشباب السابق ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر: "إن ائتلاف دعم مصر كان فى مقدمة صفوف الداعمين لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، منذ اللحظة الأولى فما يزيد عن 400 نائب داخل مجلس النواب أعضاء الائتلاف أعلنوا دعم وتأييد السيسى لاستكمال مسيرة التنمية والبناء".

وأضاف طاهر أبوزيد: "أن جميع النواب داخل ائتلاف دعم مصر، أجمعوا على أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسى معنا فى ولاية ثانية؛ وهذا يدل على أن هذا نجاح الرجل خلال الأربع سنوات الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجي، ومن مشروعات حقيقية على أرض الواقع، وليست مشروعات إعلامية، وأذكر من المشروعات القومية قناة السويس الجديدة و مشروعات الطرق والبنية التحتية وطريق بنها ومحطات الكهرباء".

ووجه الكابتن طاهر أبوزيد، رسالة إلى الشباب قائلا: "ادعوا الشباب إلى عدم الانصياع إلى ما تردده بعض القنوات المأجورة والتى تبث الفتنة والشائعات بينهم"؛ مطالبا الجميع بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال مسيرة التنمية و البناء".

فيما أوضح المهندس محمد زكى السويدى، رئيس الائتلاف، خلال كلمته فى مؤتمر دعم مصر بمحافظة أسيوط: "أنا سعيد أننى موجود فى صعيد مصر بلد الرجال العظماء والتى أنجبت الزعيم جمال عبد الناصر؛ الصعيد شهد خلال السنوات الماضية تنمية حقيقية من إعادة البنية التحتية للطرق وإقامة المشروعات القومية العملاقة، كما أن فرص الاستثمارات فى المدن الجديدة فى الصعيد أحسن بكتير من أماكن أخرى فى مصر".

وأشار السويدى إلى أنه جارى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الجديد، وصدوره خلال الفترة المقبلة يسهل على المواطن فى إيصال شكواه ومطالبه للبرلمان عن طريق التواصل مع نواب البرلمان؛ مشيرا إلى افتتاح مركز تنمية المجتمع لائتلاف دعم مصر، بهدف التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على تحسين الخدمات العامة المقدم لهم، كما أن المقر سيكون مفتوحا أمام أعضاء البرلمان بالمحافظة للتواصل مع المواطنين والجهاز التنفيذى بالمحافظة.











































