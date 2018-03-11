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صور.. آلاف السيدات يشاركن فى مسيرة تضامنية مع المرأة السورية فى لبنان

الأحد، 11 مارس 2018 02:38 م
صور.. آلاف السيدات يشاركن فى مسيرة تضامنية مع المرأة السورية فى لبنان جانب من التظاهرات





كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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نظم آلاف النساء فى العاصمة اللبنانية  بيروت، اليوم الأحد مسيرة تضامنية مع المرأة السورية،والتى مازالت تعانى من أثار حرب مدمرة على الأراضى السورية.

وحملت المتظاهرات لافتات تعبر عن التضامن الكامل مع الشعب السورى ضد الإرهاب، والذى لم يحتفل النساء فى سوريا بهذا اليوم نتيجة ما يتعرض له من حرب مدمرة مع الجماعات الإرهابية.

يذكرأن، شهدت العديد من دول العالم، الخميس الماضى احتفالات باليوم العالمى للمرأة، والتى غابت عنه المرأة السورية.

تظاهرات فى بيروت
تظاهرات فى بيروت

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 

مسيرة تضامنية مع المرأة السورية
مسيرة تضامنية مع المرأة السورية

 

مسيرة فى لبنان للتضامن مع المرأة السورية
مسيرة فى لبنان للتضامن مع المرأة السورية

 

مسيرة فى لبنان
مسيرة فى لبنان

 


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