صور.. آلاف السيدات يشاركن فى مسيرة تضامنية مع المرأة السورية فى لبنان

صور.. آلاف السيدات يشاركن فى مسيرة تضامنية مع المرأة السورية فى لبنانالأحد، 11 مارس 2018 02:38 م
جانب من التظاهرات
كتب محمد جمال - تصوير أ ف ب
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نظم آلاف النساء فى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأحد مسيرة تضامنية مع المرأة السورية،والتى مازالت تعانى من أثار حرب مدمرة على الأراضى السورية.
وحملت المتظاهرات لافتات تعبر عن التضامن الكامل مع الشعب السورى ضد الإرهاب، والذى لم يحتفل النساء فى سوريا بهذا اليوم نتيجة ما يتعرض له من حرب مدمرة مع الجماعات الإرهابية.
يذكرأن، شهدت العديد من دول العالم، الخميس الماضى احتفالات باليوم العالمى للمرأة، والتى غابت عنه المرأة السورية.
تظاهرات فى بيروت
جانب من الاحتجاجات
جانب من التظاهرات
جانب من المسيرة
مسيرة تضامنية مع المرأة السورية
مسيرة فى لبنان للتضامن مع المرأة السورية
مسيرة فى لبنان
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