"صحة شمال سيناء" تنتهى من تجهيز مكتبة علمية بالعريش







شمال سيناء محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء الانتهاء من تجهيز مكتبة متكاملة فى مدينة العريش، تمهيدا لافتتاحها منتصف مارس الجارى، وتضم المعارف العلمية الثقافية.

وأوضح بيان لمديرية الصحة مساء اليوم الأحد، أن الهدف الرئيسى لإنشاء المكتبة، هو دعم القطاع الصحى بما هو جديد فى المجال الطبى على مستوى العالم عن طريق البحث والتصفح على شبكة الإنترنت، وتوفير الكتب العلمية والثقافية والنشرات الدورية للقطاع الصحى.

وتابع البيان أن المكتبة تتيح المواد العلمية والثقافية، وتقدم ما هو جديد من خلال الوصول الحر والشامل إلى المعرفة الطبية، وللاستفادة والتصفح للكتب الطبية المؤرشفة والصور والسجلات والصوتيات، وإتاحة واجهة برمجة التطبيقات والبحث العلمى.