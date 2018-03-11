"صحة شمال سيناء" تستعد لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي







شمال سيناء - محمد الحر

اجتمع الدكتور عربي محمد ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، اليوم الأحد ، مع الدكتور رمضان توفيق إسحاق، وكيل مديرية الصحة و الدكتور محمد العبد مدير مركز الفيروسات الكبدية و د.هبة العكاوي مدير إدارة الإعلام ، لوضع خطة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر بدايتها فور نهاية الأعمال العسكرية الجارية حاليا بشمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة التجهيز للمرحلة القادمة والاستعداد بتوفير المستلزمات الطبية والكادر البشري مع أهمية تحري الدقة في تسجيل البيانات للمترددين على الحملة وإبلاغ المواطنين بنتيجة الكشف والتحاليل فور صدورها سواء سلبية أو إيجابية وكذلك تحري الدقة في البيانات التي يتم إرسالها الي الوزارة.

وشد الدكتور عربي محمد على أهمية دور المراقبين الصحيين خلال المبادرة والوصول للمواطن السيناوي في كافة أرجاء المحافظة حتى الأماكن البعيدة بجانب توفير جميع العلاجات الخاصة بمرضى فيرس سي من خلال مركز الفيروسات الكبدية أو التأمين الصحي بالعريش تيسيرا على أهالي شمال سيناء .