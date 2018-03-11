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"صحة بنى سويف" تغلق 11 منشأة خاصة غير مرخصة بمركز سمسطا

الأحد، 11 مارس 2018 09:43 م
"صحة بنى سويف" تغلق 11 منشأة خاصة غير مرخصة بمركز سمسطا قرار تنفيذ الغلق





بنى سويف أيمن لطفى
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نفذت مساء اليوم، إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف بالتعاون مع إدارة سمسطا الصحية،  11 قرار غلق  لمنشآت غير مرخصة بمركز ومدينة سمسطا جنوب غرب المحافظة، بإشراف من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
 
كانت حملة برئاسة الدكتور محمد عبدالقادر مدير الإدارة، والدكتورة هايدى عبدالوهاب، مدير وحدة التفتيش والمتابعة بالإدارة، ومشاركة الدكتورة أسماء عيد مسئوول العلاج الحر بإدارة سمسطا الصحية، وجمال محمد من إدارة سمسطا، أغلقت المنشآت المخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية بالشمع الأحمر، وهى عبارة عن 7 عيادات خاصة لأطباء و 3 معامل تحاليل علاوة على مركز للتخاطب غير مرخص وتديره سيدة تنتحل صفة طبيبة تخاطب ولاتحمل كارنيه مزاولة مهنة.
 

 


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