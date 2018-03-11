شمال سيناء تطالب الموظفين المتواجدين خارج المحافظة تسجيل بياناتهم للعودة

شمال سيناء تطالب الموظفين المتواجدين خارج المحافظة تسجيل بياناتهم للعودةالأحد، 11 مارس 2018 02:55 ص
اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد الحر
إضافة تعليق
طالبت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، فى بيان نشر على الموقع الرسمى للمحافظة العاملين بمحافظة شمال سيناء المتواجدين حاليا خارج المحافظة، ويتطلب عملهم عودتهم، بتسجيل بياناتهم على موقع المحافظة الإلكترونى.
وحسب البيان يجب تسجيل البيانات التى تضم "الاسم رباعى، الوظيفة، الجهة التى يعمل بها، الرقم القومى (14 رقم)، رقم التليفون". وطالبت المحافظة الموظفين بعدم التوجه أو التواجد فى أى مكان سواء بالإسماعيلية أو القنطرة غرب أو أى مكان آخر، إلا بعد الاتصال به من خلال إدارة الاتصال بديوان عام المحافظة لتحديد مكان التجمع وتوقيت الخروج، وأعلنت المحافظة أن عملية التسجيل تتم من خلال الرابط التالى..
إضافة تعليق
تغريدة"تركى آل الشيخ" تكشف فضائح حمد بن جاسم وتنظيم الحمدين.. رئيس هيئة الرياضة السعودية يصف بن جاسم بـ"المتوشح فى عباءة الحكمة والسياسة".. ومعلقون على السوشيال ميديا: أخر ورقة يرمى بها التنظيم الإرهابى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة