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شمال سيناء تطالب الموظفين المتواجدين خارج المحافظة تسجيل بياناتهم للعودة

الأحد، 11 مارس 2018 02:55 ص
شمال سيناء تطالب الموظفين المتواجدين خارج المحافظة تسجيل بياناتهم للعودة اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء





شمال سيناء - محمد الحر
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طالبت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، فى بيان نشر على الموقع الرسمى للمحافظة العاملين بمحافظة شمال سيناء المتواجدين حاليا خارج المحافظة، ويتطلب عملهم عودتهم، بتسجيل بياناتهم على موقع المحافظة الإلكترونى.

 

وحسب البيان يجب تسجيل البيانات التى تضم "الاسم رباعى، الوظيفة، الجهة التى يعمل بها، الرقم القومى (14 رقم)، رقم التليفون". وطالبت المحافظة الموظفين بعدم التوجه أو التواجد فى أى مكان سواء بالإسماعيلية أو القنطرة غرب أو أى مكان آخر، إلا بعد الاتصال به من خلال إدارة الاتصال بديوان عام المحافظة لتحديد مكان التجمع وتوقيت الخروج، وأعلنت المحافظة أن عملية التسجيل تتم من خلال الرابط التالى..

 

 
 
 
 
 

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