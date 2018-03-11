شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية تدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية







كتب حسام الشقويرى

أعلنت شعبة الخضار والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة وتوليه فترة رئاسة ثانية، إيمانا منها بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية وما يمكن تحقيقه فى المستقبل القريب.

من جانبه، شرح يحيى السنى، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة تجارة القاهرة، خلال مؤتمر الشعبة، ما حققته القيادة السياسية خلال الأربع سنوات الماضية، مضيفا" لولا حنكة الرئيس السيسى فى إدارته للبلاد فى ظل التحديات الإقليمية والعالمية وخطر الإرهاب ما استطعنا المرور نحو الاستقرار، أوالعبور الآمن نحو المستقبل.

كما طالب حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، بعمل ندوات توعية فى صعيد صر من أجل توضيح الرؤية الحقيقية لما تم إنجازه من مشروعات قومية على أرض الواقع ومشاركة المجتمع فى البناء والتنمية.

وأوضح أنه تم مناقشة كيفية مواجهة جشع بعض التجار، والسيطرة على الأسعار، فلا يوجد بيت فى مصر يستغنى عن الخضر والفاكهة، فهى سلعة غذائية أساسية.