شعبة الأدوات المنزلية : 40% تخفيضات على المنتجات بمناسبة عيد الأم







كتب : حسام الشقويرى

كشف محمد حسين عضو شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، عن قيام تجار الأدوات المنزلية بتنفيذ عدد من العروض والتخفيضات التى تصل نسبتها لـ40% على منتجات الأدوات المنزلية، وذلك بمناسبة عيد الأم .

وأضاف حسين فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن التخفيضات تشمل مبيعات التجزئة وليست الأطقم الكاملة فقط، بغرض انعاش حركة المبيعات وتلبية احتياجات المستهلكين من ذوى الشرائح المتوسطة ، الذين يقبلون على شراء عدد محدود من القطع هروبا من ارتفاع الأسعار، ولفت إلى قيام الشعبة بدراسة إقامة عدد من المعارض بالتعاون مع النقابات والهيئات الحكومية باسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة .

كما قدر أشرف هلال رئيس الشعبة متوسط استهلاك السوق المحلية فى مصر من أطقم وأدوات المائدة بنحو مليون و200 ألف طقم مائدة، علما بأن هناك نحو 900 ألف زيجة سنويا فى مصر، ونسبة إحلال وتجديد لمحتويات المنازل تمثل نحو 5%، إلى جانب استخدامات المطاعم والكافيهات وهى تستحوذ على نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك ولفت حجم استيراد الأدوات المنزلية تراجع 80% بالمقارنة بحجم الاستيراد خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن قرارات وزارة التجارة بتسجيل المصانع الأجنبية التى يتم الاستيراد منها أدى تراجع حجم المستورد لعدم إعطاء الموافقة لأكثر من 90% من المصانع على الاستيراد.