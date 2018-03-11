شركات "حسام عمر " تطلق حملة كبرى لتأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية

شركات "حسام عمر " تطلق حملة كبرى لتأييد السيسي لفترة رئاسية ثانيةالأحد، 11 مارس 2018 03:59 م
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أطلقت مجموعة الدكتور حسام عمر، حملة كبرى بين العاملين بها، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وذلك من خلال تعليق لافتات التأييد في جميع فروع الشركة، وتوعية العاملين بالمجموعة بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجرائها قبل نهاية الشهر الجاري .
د. حسام عمر
وقال الدكتور حسام عمر، رئيس المجموعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد الأقدر خلال الفترة القادمة، لقيادة البلاد على الخروج من أزماتها، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت على الطريق الصحيح، بسبب السياسات الرشيدة التي اتبعها الرئيس والتي تهدف إلى استكمال خريطة الإنجازات، وعودة مصر إلى مكانتها التاريخية والاقتصادية.
أيمن حسام عمر
وأضاف "عمر" أن القضاء على الإرهاب الغاشم في مصر هو المعركة الحقيقية التي نواجهها، وإن الحرب التي تقوم بها قواتنا المشتركة من الجيش والشرطة في سيناء، والتي يقف خلفها الشعب بأكمله، للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يدمر حضارة العالم لكي تبدأ مصر التنمية الحقيقية.
وناشد رئيس المجموعة المصريين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أنقذ مصر من الإرهاب، وقام بتنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات متعددة، للنهوض بوطننا الحبيب، وكسب ثقة كل دول العالم في قوة الاقتصاد المصرى.
وأشار أيمن حسام عمر، رئيس الشركة المتحدة للتوزيع، احدي شركات المجموعة، إلى أن المشروعات الكبرى التي تم إنشاؤها في الفترة الماضية، تعد أكبر شاهد على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمن قناة السويس الجديدة وشرق التفريعة وغليون، وغير ذلك من المشروعات العملاقة التي تقام في جميع محافظات مصر، والتي يراها القاصي والداني تجعلنا جميعا نجدد الثقة في الرئيس، لقيادة الوطن في فترة رئاسية جديدة .
محمد جلال
وأوضح رئيس المتحدة للتوزيع، أن جميع العاملين في المجموعة وعددهم 15ألف عامل ، يؤيدون الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي قيادة مصر في الفترة القادمة، لاستكمال المشروعات التي تقود البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتًا النظر إلى أن قانون التامين الصحي الجديد الذي يضمن التغطية العلاجية لملايين المصريين، الذي طالما ظل حلما لسنوات طويلة، أصبح حقيقة في عهد الرئيس السيسي، وسوف تساهم المجموعة في تأمين منظومة الدواء من خلال مشروع التأمين الصحي، مساهمة فعالة من خلال منظومة ميكنة الصيدليات، والذي بدأت المرحلة الأولي منه من خلال 11 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.
من جانبه، أكد محمد جلال، المدير التنفيذي للمتحدة للصيادلة احدي شركات المجموعة، أن الاقتصاد في مصر خلال الفترة الماضية شهد طفرة كبري، أثرت بشكل كبير على معدل النمو ، وأدي ذلك الي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ، وفتح استثمارات جديدة في مجالات كبري كالكهرباء والطاقة، مع عودة الاستقرار الي البلاد.
وبسبب هذه السياسات الاقتصادية تستعد المجموعة الي انشاء أكبر مخازن لوجستية للأدوية في مصر والشرق الاوسط ، وذلك بمواصفات عالمية ووفقا للاشتراطات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ، لنضمن مواجهة اي مشاكل تتعلق بنقص الادوية وسهولة عملية النقل والتوزيع وتقليل المخاطر التي يتعرض لها سوق الدواء في مصر .
وأكد "جلال " أن تأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة هو واجب وطني لكل مصري ، وذلك لاستكمال الحرب علي الارهاب والقضاء علي العنف والتطرف ، بالإضافة الي ان ملف تطوير العشوائيات شهد طفرة كبيرة في الفترة الماضية حيث تم نقل اكثر من منطقة عشوائية علي مستوي الجمهورية وتحويلها الي مساكن نموذجية تليق بالمواطن المصري.
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