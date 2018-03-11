شركات "حسام عمر " تطلق حملة كبرى لتأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية







أطلقت مجموعة الدكتور حسام عمر، حملة كبرى بين العاملين بها، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وذلك من خلال تعليق لافتات التأييد في جميع فروع الشركة، وتوعية العاملين بالمجموعة بضرورة المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجرائها قبل نهاية الشهر الجاري .

د. حسام عمر

وقال الدكتور حسام عمر، رئيس المجموعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد الأقدر خلال الفترة القادمة، لقيادة البلاد على الخروج من أزماتها، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت على الطريق الصحيح، بسبب السياسات الرشيدة التي اتبعها الرئيس والتي تهدف إلى استكمال خريطة الإنجازات، وعودة مصر إلى مكانتها التاريخية والاقتصادية.

أيمن حسام عمر

وأضاف "عمر" أن القضاء على الإرهاب الغاشم في مصر هو المعركة الحقيقية التي نواجهها، وإن الحرب التي تقوم بها قواتنا المشتركة من الجيش والشرطة في سيناء، والتي يقف خلفها الشعب بأكمله، للقضاء على الإرهاب الأسود، الذي يدمر حضارة العالم لكي تبدأ مصر التنمية الحقيقية.

وناشد رئيس المجموعة المصريين بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أنقذ مصر من الإرهاب، وقام بتنفيذ الكثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مجالات متعددة، للنهوض بوطننا الحبيب، وكسب ثقة كل دول العالم في قوة الاقتصاد المصرى.