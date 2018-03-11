شرطة برلين تمنع عددا من اللاجئين السوريين من دخول ألمانيا







برلين (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن الشرطة الاتحادية الألمانية أوقفت أمس السبت 14 لاجئاً سورياً خلال دورية تفتيش لحافلة ركاب سياحية قادمة من إيطاليا على طريق سريع بالقرب من محطة القطارات الرئيسية لمدينة روزنهايم جنوب البلاد.

وأوضحت السلطات الألمانية فى بيان تناقلته وسائل الإعلام اليوم، أن الأمر يتعلق بسوريين تقدموا بطلبات اللجوء فى إيطاليا ولا يملكون وثائق سفر تسمح لهم بالدخول إلى ألمانيا، ما دفع السلطات الألمانية إلى فتح تحقيق ضدهم في قضية الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية.

جدير بالذكر أن هذا الأمر الذي اتخذه اللاجئون يعد جريمة يعاقب عليها القانون الألماني، واضطر اللاجئون السوريون إلى دفع كفالة مالية قدرها ألفى يورو وتم إعادتهم إلى النمسا، البلد الذى مروا منه للدخول إلى ألمانيا.