شباب مدينة رأس غارب ينظمون اليوم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم الرئيس السيسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن شباب مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، عقد مؤتمر جماهيرى بالمدينة، اليوم الأحد، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد بيان صادر من حملة شباب غارب، أن المؤتمر هو رسالة واضحة للعالم بأن شباب مصر يقف بكل قوة لمساندة الدولة المصرية التى تواجه الإرهاب الأسود والتحديات الاقتصادية الصعبة التى انتقل بها الرئيس السيسى إلى مرحلة الأمان ولابد من استكمالها.