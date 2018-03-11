شاهد فيديو تسهيلات سفارة مصر بالكويت للناخبين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

شاهد فيديو تسهيلات سفارة مصر بالكويت للناخبين للمشاركة بالانتخابات الرئاسيةالأحد، 11 مارس 2018 08:20 م
الرئيس السيسي
كتب مصطفى عنبر
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نشرت سفارة مصر فى دولة الكويت، مقطع فيديو يشرح للناخبين كل التسهيلات التى قدمتها السفارة لتكثيف المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
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