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شاهد فيديو تسهيلات سفارة مصر بالكويت للناخبين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية

الأحد، 11 مارس 2018 08:20 م
شاهد فيديو تسهيلات سفارة مصر بالكويت للناخبين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي





كتب مصطفى عنبر
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نشرت سفارة مصر فى دولة الكويت، مقطع فيديو يشرح  للناخبين كل التسهيلات التى قدمتها السفارة لتكثيف المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.
 
 

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