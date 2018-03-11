شاهد.. فرقة السباعية بأسوان تنشد فى حب مصر

شاهد.. فرقة السباعية بأسوان تنشد فى حب مصرالأحد، 11 مارس 2018 11:44 م
فرقة السباعية تنشد فى حب مصر
أسوان – عبد الله صلاح
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أنشدت فرقة السباعية للإنشاد الدينى بمحافظة أسوان، كلمات فى حب مصر، خلال أحد المؤتمرات الجماهيرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ولاية رئاسية ثانية، تحت عنوان "أرض الكنانة والسكينة".
قال الشيخ حسين البيومى، رئيس فرقة السباعية للإنشاد الدينى، إن كلمات الأنشودة استلهما من وحى حب الوطن، وتواصل الفرقة المكونة من 21 فرداً، إنشادها فى العديد من المحافل الدينية والوطنية داخل مصر وخارجها.
وأضاف "البيومى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فرقة السباعية للإنشاد الدينى حرصت على تقديم فقرات إنشادية فى مؤتمرات لدعم الرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة مارس 2018 بمحافظة أسوان، داخل قرية الكاجوج بكوم أمبو، ومدينة البصيلية بإدفو.
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