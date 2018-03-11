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شئون الأسرى: سلطات الاحتلال تمارس "سياسة ممنهحة " لاستهداف الأطفال الفلسطينيين

الأحد، 11 مارس 2018 01:51 م
شئون الأسرى: سلطات الاحتلال تمارس "سياسة ممنهحة " لاستهداف الأطفال الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلى





رام الله (أ ش أ)
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أعلنت هيئة "شئون الأسرى والمحررين " الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى فرضت خلال شهر فبراير الماضى، غرامات مالية باهظة بحق 69 طفلا قاصرا، يقبعون في سجن "عوفر" الإسرائيلى، وصل مجموعها إلى أكثر من 116 ألف شيكل "الدولار 3.5 شيكل".

وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم الأحد، أن الغرامات تزامنت مع أحكام صدرت بحق 26 منهم، وتراوحت بين شهر و26 شهرا، مشيرة إلى أن عدد "القاصرين " الجدد الذين أدخلوا إلى ما يسمى "قسم الأشبال " فى سجن "عوفر" خلال شهر يوليو من العام الماضى ، بلغ 69 "شبلا " دون سن 18 عاما، بينهم 31 طفلا دون سن 16 عاما.

وأوضحت أن 29 طفلا من بين هؤلاء تم اعتقالهم من المنازل، و37 من الطرق، وواحدا من الحواجز العسكرية، و"اثنين " بعد استدعائهما لمراكز التحقيق، مشيرة إلى أن ثلاثة قاصرين يقبعون قيد "الاعتقال الإدارى".

وأكدت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تمارس "سياسة ممنهجة " لاستهداف الأطفال الفلسطينيين ، وتعذيبهم والتنكيل بهم، وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة بحقهم.

وأدانت الهيئة في بيانها ، التشريعات "العنصرية " الإسرائيلية التي أجازت لجهاز "الشاباك" الأمن الداخلي - وجيش الاحتلال ، والمحاكم العسكرية، اعتقال الأطفال ومحاكمتهم، بما فى ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية "الجائرة " .

 


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