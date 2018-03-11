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"سى.آى.إيه" : لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية ليس مجرد "استعراض"

الأحد، 11 مارس 2018 05:52 م
"سى.آى.إيه" : لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية ليس مجرد "استعراض" ترامب وزعيم كوريا الشمالية





أ ش أ
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قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مايك بومبيو اليوم الأحد إن الاجتماع المزمع بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ليس مجرد "استعراض".

وأضاف بومبيو فى برنامج "فوكس نيوز صنداى" قائلا "الرئيس ترامب لا يفعل ذلك على سبيل الاستعراض. هو ذاهب لحل مشكلة".

وقال بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين إن الولايات المتحدة تتوقع من كوريا الشمالية وقف كافة التجارب النووية والصاروخية قبل عقد أى اجتماع.

وتابع بومبيو أن المناورات الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية ستستمر خلال فترة الاستعداد للمحادثات. وقال إنه إضافة إلى ذلك فإن على كوريا الشمالية أن تكون راغبة فى بحث "التخلص من ترسانتها النووية بشكل تام يمكن التحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه".

ومضى يقول إن الولايات المتحدة لن تقدم أى تنازلات وستواصل المضى قدما فى فرض عقوباتها الاقتصادية ضد بيونجيانج قبل الاجتماع المقرر عقده مبدئيا فى مايو القادم.

وبعد شهور من التوتر المتصاعد بسبب تطوير كوريا الشمالية لبرنامجيها النووى والصاروخى، وافق ترامب يوم الخميس على لقاء زعيم كوريا الشمالية وأن يصبح أول رئيس أمريكى يقرر القيام بذلك أثناء وجوده فى منصبه.

وقال ترامب يوم السبت إن محادثاته المزمعة مع زعيم كوريا الشمالية قد تنتهى دون التوصل لاتفاق أو قد تؤدى إلى "أعظم اتفاق للعالم" بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

ورفض منوتشين الانتقادات الموجهة لقرار ترامب بأنه يسهم فى يعزز مكانة زعيم كوريا الشمالية على الصعيد الدولي. وأضاف أن ترامب كان قد تعرض لانتقادات أيضا لعدم الاعتماد على الدبلوماسية بشكل أكبر فى احتواء الطموحات النووية لبيونجيانج.

وقال "الآن لدينا وضع يستخدم فيه الرئيس الدبلوماسية لكننا لا نوقف حملة الضغط المكثف... هذا هو الاختلاف الكبير هنا. العقوبات لا تزال قائمة. الوضع العسكرى لا يزال كما هو، لذا فإن الرئيس سيجلس وسيرى ما إذا كان بمقدوره التوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن هدف الاجتماع بين الزعيمين هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى.

وتابع "موقفنا واضح للغاية... هذا هو الهدف وهذا ما سننجزه".


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